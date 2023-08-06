Збережіть колір волосся якомога довше: підказки щодо догляду за фарбованим волоссям

Забарвлене волосся може бути цікавим і захоплюючим способом вираження індивідуального стилю. Важливо правильно доглядати за фарбованим волоссям, щоб воно виглядало якнайкраще.

Регулярно зволожуйте волосся

Забарвлене волосся, як правило, більш схильні до сухості та пошкодження, тому дуже важливо підтримувати його зволоженим. Використання шампуню і кондиціонера, спеціально розробленого для фарбованого волосся, допоможе утримати вологу і запобігти втраті кольору. Крім того, щотижня використовуйте процедуру інтенсивного відновлення за допомогою масок, щоб забезпечити додаткове харчування та зволоження.

Відео дня

Читайте також: Як доглядати волосся влітку: топ-6 порад для красивої зачіски

Захищайте від високих температур

Термоінструменти для укладання, такі як плойки та щипці для завивки, можуть призвести до пошкодження та потьмяніння кольору волосся. Щоб мінімізувати цей ризик, рекомендується використовувати термозахисний спрей перед використанням будь-яких інструментів для стайлінгу. Це створить бар'єр між волоссям та високою температурою, що зменшує ризик пошкодження.

Уникайте надмірного миття волосся

Занадто часто миття голови може позбавити волосся кольору і природних жирів, зробивши його сухим і тьмяним. Бажано обмежити миття фарбованого волосся до одного разу на два дні або навіть рідше, якщо це можливо. Під час миття волосся краще використовувати теплу воду, а не гарячу, оскільки гаряча вода може призвести до того, що колір потьмяніє швидше.

Читайте також: Ці кольори додадуть років: як краще не фарбувати волосся

Використовуйте спеціальні засоби для догляду за фарбованим волоссям

Вибираючи засоби по догляду за волоссям, важливо віддавати перевагу тим, які спеціально розроблені для фарбованого волосся. Ці продукти розроблені таким чином, щоб бути м'якими та не змивати колір. Шукайте шампуні та кондиціонери без сульфатів, оскільки сульфати можуть бути агресивними та призводити до потьмяніння кольору.

Захищайте від сонця

Як і шкіра, фарбоване волосся може бути пошкоджене ультрафіолетовими променями сонця. Щоб захистити волосся від сонячних променів, рекомендується носити капелюх або користуватися спреєм для захисту від ультрафіолету під час перебування на вулиці. Це допоможе запобігти вицвітанню кольору і збереже волосся яскравим.

Регулярно підстригайте волосся

Регулярна стрижка необхідна для підтримки здоров'я волосся, особливо пофарбованого. Підстригання волосся кожні 6-8 тижнів допомагає запобігти кінчикам, що січуться, і ламкість, зберігаючи волосся свіжим і живим.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно сушити волосся.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал !