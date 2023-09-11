Поки ще тепло: Де в Україні можна відпочити на початку осені

З чого має складатися ідеальний відпочинок: комфортабельне житло, приваблива місцевість з місцем для купання, вибір розваг довкола та цікаві пам’ятки для обізнаності. Все це ми знайшли в одній з унікальних місцевостей в Україні на Закарпатті.

Знамените Дідове (Дийдівське) озеро приваблива перлина для тих, хто обожнює пляжний відпочинок та любить різноманіття у виборі комфорту.

Маючи довгі облаштовані пляжі, чисту воду, мальовничу природу довкола та розвинену туристичну інфраструктуру – локація стала дуже популярною на сезон літа 2023.

І навіть на початку осені тут можна влаштувати собі гарну та спокійну відпустку й набратися сил для подальших активних дій.

Найкращий сімейний відпочинок

Війна не дозволяє багатьом сім’ям українців відпочити десь за кордоном та якомога більше відволіктися від напружень кожного дня. Однак, відпочинок на Закарпатському озері – це максимально доступна можливість трохи забути про укриття, сирени та страх і спробувати нагадати собі довоєнне спокійне життя.

Можливості цієї локації не гірші за морські курорти, а ціна за відпочинок набагато приємніша за іноземні курорти. Доступне житло, пакети з харчуванням, чистота пляжів, величезний вибір розваг для дітей та цікаві локації для дорослих – дозволяють озеру Дийда конкурувати з відомими курортами та місцями для відпочинку.

Дідове озера ще називають Закарпатським морем, бо водоймище має площу в 55 гектарів та глибину до 16 метрів. Тож місця вистачає всім, навіть в самий "спекотний" сезон.

Місце, овіяне легендами про страшного монстра і не тільки

За свою 50 річну історію від піщаного кар’єру до "моря" озеро набуло своє Лохнеське Чудовисько, а точніше історію про місцевого довгошийого монстра, який живе у воді. Місцеві мешканці переказують ніби–то почуті історії від пращурів, та попереджають, що в темну пору купатися в озері заборонено, якщо не хочете стати здобиччю та опинитися на дні.

Якщо встигли трохи злякатися, заспокойтеся, адже розмір цього монстра скоріше за все дорівнює кількості випитих коктейлів в місцевих барах. А на дні опиняються лиш ті, хто нехтує правилами безпеки на воді.

Другою легендою, яка живе та розвивається на місцевості стало "Дійдовське городище". Але в цьому випадку є хоча б прив’язка до історичних фактів. Часи татаро-монгольських нашесть стали поштовхом для місцевої еліти, в обличчі пана Баркача, для забудови міцної Дийдівської фортеці, яка мала захистити поселення. І таки виконала своє призначення. Однак, іноді внутрішні вороги страшніше зовнішніх. Шайка розбійників вбила пана Баркача та почала правити фортецею. Але життя додало трохи сумної романтики в цю розбійницьку історію. Ватажку сподобалася дівчина з сусіднього села. ЇЇ батько, знатний пан, не схотів родичатися з розбійником та віддав дівчину за місцевого лицаря. І ось в день весілля налетіли розбійники та вбили молодят і всіх мешканців села. Тоді мешканці фортеці не стерпіли такого вчинку та помстилися розбійникам вбивши їх самих та зруйнувавши фортецю. Тож Дийдівський замок більше ніколи не відновлювався, через страшні події в ньому.

Розваги та ціни на курорті Дийда

Прогрес та цивілізація швидко дійшли до привабливого місця для відпочинку, тож інфраструктура не гірше за європейську. Велика кількість розваг, як на воді, так і на суші не дає сумувати. Басейни, гарні дитячі майданчики, ресторани та шезлонги з парасолями – все це досить по доступній ціні.

Вхід на територію озера платний, що дозволяє перебувати в чистоті та комфорті. Два основних клуби Бумеранг та Бора Бора мають свої окремі пляжі та розваги. Ціна в обох складає 100 грн в будні дні та 150 в вихідні. В цю суму увійде парковка, басейни, водні гірки, лежаки та дитячі майданчики. Діти до 12 років вхід не сплачують, а додатково на територіях обох клубів можна орендувати альтанки, які коштують 300 грн і 400 грн (будні, вихідні).

80 секторів в кемпінг зоні задовольняють тих, хто полюбляє аутентичний відпочинок з облаштованим комфортом довкола. Ціна складає від 300 грн до 1500 в залежності від зони та рівня комфорту. За свою оплату ви отримаєте не тільки огороджену зону для намету, але й паркомісце, користування смітником, біотуалетом (на 5 секторів), освітлення вночі, криту альтанку, мангал, шезлонги та вихід до озера.

Котеджне містечко на протилежному боці озера має індивідуальні виходи на пляж на підвищений рівень комфорту.

Водні види спорту та розваги чудово доповнять ваш день. Ви зможете покататися на банані, катері, катамарані, користуватися водними гірками та влаштувати організовану рибалку на коропа, окуня, щуку, сома, ляща, карася, білого амура, плотву, товстолобів, судака, йоржа, сазана та ін. рибу.

І, якщо пальці на руках та ногах у вас закінчилися для загибання то запам’ятовуте так: батути, майданчик для пляжного волейболу та футболу, бари та ресторани – все це та багато гастрономічних розваг чекають на вас на озері Дийда.

Варіанти житла біля Дідового озера

Діапазон комфорту та ціни дуже великий. Від приватних пропозицій до міні-готелів, котеджів до садиб преміум–класу. Тобто ви зможете знайти житло як на 250 грн на добу, так і скористатися пропозицією за 4–5 тис. грн за добу. Не лякайтеся верхніх цін, адже в них широкий вибір послуг, які вже входять в оплату, в тому числі й харчування, яке зазвичай складає другу по вагомості суму на відпочинку, та розваги, які так само зазвичай складаються в копійку, особливо на відпочинку з дітьми.

В сезон тут важко знайти місце й в хід ідуть пропозиції найближчих сіл та міста Берегово. Та з настанням останніх тижнів серпня попит знижується й ви можете комфортно відпочити біля самого озера.

Заманливі місця навкруги

Готичні собори, католицькі костели, музеї, термальні води та аквапарки. На озері Дийдо можна відпочивати активно та пізнавально, кожен раз додаючи яку-небудь нову пам’ятку, або цікавинку.

Ось невеличкий перелік того, що необхідно подивитися:

Реформатський готичний собор (село Дийда);

Церква вознесіння господнього (село Дийда);

Місто Берегово та музей Берегівщини;

Замок Паланок (Мукачево);

Чинадіївський замок;

Замок Берегвар;

Термальні басейни (місто Берегово, місто Косіно);

Міні-аквапарк "Хорус" (село Дийда);

Аквапарк "Карпатія" у Мукачеві;

Динопарк (село Яноші);

Місцеві виноробні та сироварні (майже в кожному селі).

Як дістатися озера Дийдо на Закарпатті

Зручним способом є потяг до Мукачево, а далі на рейсових автобусах чи таксі. Також є прямі автобусні рейси з великих міст України.

Для тих, хто їде на машині є траса М–06 Київ-Чоп до міста Мукачево, потім тримати шлях по вказівниках на місто Берегово (траса Р–54). Виїжджаючи до Берегово по головній дорозі по вулиці Богдана Хмельницького, треба повернути праворуч відразу за залізничним переїздом, і дорога приведе вас до села Дийда. А там "язик до озера доведе".

Озеро Дийда та його милі місцеві мешканці залишають лише теплі спогади у вашому приємному відпочинку та роблять все, щоб ви повернулися наступного року. Обирайте український тревел для підтримки своєї країни та нових гарних відкриттів.