Як застуда та грип впливають на здоров'я серця?

Якщо у вас є серцево-судинні захворювання, вам варто бути вкрай обережним у сезон застуди та ГРВІ, - попереджають експерти. У групі ризику – пацієнти з наявними захворюваннями серця та літні люди віком від 65 років. Іноді це може призвести до серйозних ускладнень.

Наприклад, якщо застуда переростає у пневмонію, організму стає важче отримувати кисень. В результаті серцю доводиться працювати набагато активніше, щоб перекачувати кров по всьому тілу. Захистіть своє серце від негараздів - дізнайтеся, що зробити, щоб застуда та віруси не загрожували вашому здоров'ю, а часом і життю.

Чому застуда та віруси небезпечні для вашого серця?

Із наближенням зими активність застуди та грипу зростає, тому експерти рекомендують вжити запобіжних заходів, щоб знизити ризик передачі вірусу. Адже це загрожує не лише слабкістю, високою температурою та кашлем: мало хто знає, що грип і застуда можуть вплинути на здоров'я серця. Віруси створюють додатковий стрес для нашого організму, до якого він не звик. Інфекції часто викликають запалення та ускладнюють процес дихання, а різке зниження рівня кисню й артеріального тиску збільшують ризик утворення небезпечних тромбів.

Незважаючи на те, що кожен має захистити себе від вірусів застуди та грипу, дослідники відзначають: пацієнти із захворюваннями серця особливо схильні до ризику серцевого нападу при зараженні. Дослідження американських вчених показало: у людей із серцевими захворюваннями ризик серцевого нападу збільшується у 6 разів через тиждень після грипу.

"Ми виявили, що у людей у ​​шість разів більше шансів отримати серцевий напад протягом тижня після того, як їм діагностували грип порівняно з роком до або після зараження", - стверджує автор дослідження, епідеміолог та сімейний лікар Джефф Квонг.

Тому, якщо у вас є захворювання серця, зниження ризику грипу та застуди має життєво важливе значення для вашого здоров'я, – впевнені експерти.

Щеплення від грипу - оптимальне рішення

Будьте ініціативними – робіть щеплення від грипу, – радять медики перед кожним сезоном грипу чи ГРВІ. На думку експертів, це може рятувати життя, особливо якщо йдеться про пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями. Хоч вакцини проти застуди не існує, щеплення можуть допомогти запобігти іншим небезпечним інфекціям, таким як пневмонія та смертельно небезпечний грип.

Центри з контролю та профілактики захворювань CDC у США наполегливо рекомендують людям із серцево-судинними патологіями щороку робити вакцину від грипу. Таким чином організм матиме час виробити достатню кількість антитіл до того, як сезон грипу набере обертів. Він може розпочатися вже у жовтні та триватиме до травня. Найкраще зробити щеплення до жовтня, однак прищепитися можна й до кінця сезону грипу. Зазвичай щеплення починає захищати вас приблизно через 2 тижні після процедури.

Наразі існують дві вакцини проти пневмонії, які допомагають захистити дорослих від пневмококової пневмонії. Їх роблять людям віком від 65 років, або раніше, якщо є певні захворювання та рекомендація від лікаря.

Що ще можна зробити, щоб захистити себе від застуди та грипу?

Здавалося б, просте правило гігієни – часто мити руки й протирати поверхню меблів спеціальними антибактеріальними засобами, проте не кожен дотримується цих незамінних правил профілактики ГРВІ та грипу. Ще одне "золоте правило" - уникати скупчення людей або носити маску в людних місцях. Також підтримуйте свою імунну систему в найкращому стані: висипайтеся, дотримуйтесь поживної дієти, регулярно займайтеся спортом та контролюйте стрес.

"Слідкуйте також за тим, що ви вдихаєте: уникайте сигаретного диму й забруднення повітря," - рекомендує доктор медичних наук Кармеліта Суайнер. Якщо у вас є серцеві захворювання, краще, що ви можете зробити для свого здоров'я, – відмовитися від куріння та інших шкідливих звичок, – упевнена експертка.

На думку медиків, при серцевій недостатності також слід бути обережним із нестероїдними протизапальними препаратами, такими як:

ібупрофен;

диклофенак:

індометацин.

Перш ніж приймати безрецептурні ліки від застуди, людям із серцево-судинними захворюваннями важливо завжди консультуватися з лікарем.

Грип і застуда можуть викликати не просто занепад сил та слабкість, а й стати причиною серцевого нападу. Лікарі давно помітили: між сезонним грипом і смертністю від серцево-судинних захворювань існує зв'язок. Зниження ризику зараження грипом та застудою – найкраща профілактика, доступна кожному. Щорічна вакцинація, чисті руки та носіння маски у людних місцях – прості й ефективні заходи, які можуть комусь врятувати життя.