Як легко відмити йод і зеленку з пальців та нігтів: прості поради

Коли трапляється потреба швидко видалити плями від йоду або зеленки зі шкіри, деякі засоби можуть виявитися неефективними.

Проте, є кілька простих і доволі ефективних способів, які точно допоможуть вирішити цю проблему. Ukr.media пише про те, як видалити плями від йоду зі шкіри, навіть без спеціальних засобів.

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Сам по собі йод на шкірі зникає досить швидко, зазвичай протягом доби. Однак, для тих, хто не бажає чекати, існують кілька дієвих способів, які можуть прискорити цей процес.

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Якщо ви бажаєте видалити плями від йоду або зеленки зі шкіри рук та обличчя, вам можуть знадобитися наступні засоби:

Господарське мило: Найочевидніший спосіб – помити пляму милом, а якщо потрібно – потерти жорсткою щіткою або мочалкою. Для більшої ефективності, рекомендуємо використовувати саме господарське мило; Жирний крем або олія: Найбезпечніший спосіб – нанести на пляму з йодом рослинну олію або жирний крем і потерти. Цей спосіб чудово підходить для видалення йоду з обличчя; Сода: Змочіть шкіру і натріть місце з плямою содою, потім залиште на 10-15 хвилин і змийте водою. Після цього обробіть місце зволожувальним кремом; Спирт або міцний алкоголь: Зверніть увагу, що цей спосіб може бути агресивним і варто застосовувати його з обережністю, особливо якщо у вас суха шкіра; Лимонний сік: Видавіть декілька крапель соку лимона на серветку і потріть пляму з йодом. Цей спосіб підходить для рук та нігтів, але не рекомендується для обличчя.

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Як видалити зеленку зі шкіри

Зеленка на шкірі може триматися трохи довше, близько тижня, пише 24tv. Але також існують ефективні методи, які допоможуть вам швидко позбутися від зеленки:

Відбілювачі з хлором: Намочіть ватний тампон відбілювачем і потріть пляму з зеленкою. Потім обов'язково промийте цю ділянку теплою водою; Засіб для зняття лаку: Цей спосіб допоможе вам видалити плями зеленки з обличчя та рук. Нанесіть засіб на ватний диск і потріть пляму декілька разів, після чого змийте водою і змастіть кремом; Скраб: Щоб позбутися плям зеленки, використовуйте будь-який скраб – як готовий, так і домашній. Він допоможе дбайливо видалити зеленку з обличчя та тіла.

Вибір способу видалення плям залежить від типу шкіри та особистих уподобань. Звертаємо вашу увагу, що деякі засоби можуть бути більш агресивними і не рекомендуються для використання на обличчі. Обережно ставтесь до шкіри і вибирайте найбільш підходящий спосіб для вас.

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