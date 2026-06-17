Як захистити сад та город без хімії: дієві поради

Садівники дедалі частіше відмовляються від хімічних препаратів, віддаючи перевагу природним способам захисту рослин. У пошуках простих і доступних рішень дачники випробовують різні підходи, і одним із несподівано ефективних виявилося використання звичайного гофрованого картону.

Про це пише ТСН. Суть методу полягає в тому, що картон може працювати як пастка для шкідників. Якщо обгорнути ним стовбури дерев або кущів, матеріал створює для комах імітацію природних укриттів. Гусениці, жуки та інші шкідники часто заповзають у складки, сприймаючи їх як безпечні щілини кори, де можна сховатися.

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Для виготовлення таких пасток зазвичай беруть старі картонні коробки, з яких вирізають смужки приблизно 15–20 сантиметрів завширшки. Їх обгортають навколо стовбура на висоті близько пів метра від землі та фіксують шпагатом або мотузкою. Щоб підвищити ефективність, інколи використовують подвійний шар картону, який створює більше "кишень" для комах. Найкраще цей спосіб працює на молодих деревах із гладкою корою, хоча й на дорослих він дає результат, адже частина шкідників також обирає картон як укриття.

Встановлювати такі пастки рекомендують двічі на рік: навесні, у травні–червні, коли активізується основна маса літніх шкідників, і восени, у вересні, щоб перехопити комах перед зимівлею. Раз на два тижні пастки потрібно перевіряти. Якщо всередині накопичилися шкідники, картон краще утилізувати, бажано шляхом спалювання. Якщо ж туди потрапили корисні комахи, наприклад сонечка чи золотоочки, їх слід обережно повернути в сад.

Такий спосіб не потребує фінансових витрат, але вимагає регулярності та уважності. За умови своєчасного догляду він допомагає зменшити кількість шкідників і зберегти врожай яблук, груш, слив та інших фруктів без пошкоджень.

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