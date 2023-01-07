'Ми зміщуємося на нову точку': ясновидець дав прогноз, коли закінчиться війна в Україні

Ясновидець та цілитель Олександр Жарков заявив, що війна в Україні затягнеться. Розвиток подій у країні пішов не за тією лінією, за якою хотілося б.

Про це він сказав в інтерв'ю YouTube-каналу PeopleLife. "Ми зміщуємося досить далеко, ми зміщуємося на нову точку – 15 червня 2025 року... Буде довгий конфлікт", - наголосив він.

За його словами, українцям не варто чекати на швидкий фінал війни, щоб не розчаруватися. Тільки максимально ефективна робота всіх може наблизити перемогу.

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У свою чергу, екстрасенс Людмила Хомутовська заявила, що Україну спробують підштовхнути до заморозки війни у березні 2023 року. Будуть спроби в добровільно-примусовому порядку посадити представників Києва та Москви за стіл переговорів. Імовірна, зокрема особиста зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Варто зазначити, що астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Як повідомляв UAportal, Уранус також заявив, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.