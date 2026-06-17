Слідкуйте за самопочуттям: очікується магнітна буря жовтого рівня

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людини через зміни геомагнітного поля та атмосферного тиску. У деяких людей у такі періоди з’являються головний біль, підвищена втомлюваність, дратівливість і відчуття стресу.

Рівень активності визначають за планетарним К-індексом від 0 до 9: показники від 5 і вище відповідають сильним магнітним бурям. Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

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17 червня очікується геомагнітна активність на рівні К-індексу 4 (жовтий рівень), що відповідає помірним магнітним бурям. Водночас фахівці наголошують, що такі прогнози не є остаточними, адже дані про сонячну активність оновлюються приблизно кожні три години. Тому рівень магнітних бур може змінюватися, і за актуальними показниками варто стежити регулярно.

Магнітна буря — це реакція магнітосфери Землі на спалахи та вибухи на Сонці, під час яких у космос викидаються заряджені частинки. Досягнувши Землі, вони взаємодіють із її магнітним полем і спричиняють геомагнітні збурення.

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Для оцінки інтенсивності таких явищ використовують К-індекс: значення від 1 до 4 зазвичай залишаються майже непомітними, тоді як рівень від 5 і вище вважається сильним і може впливати не лише на самопочуття людей, а й на роботу зв’язку, супутників і навігаційних систем. Під час дуже потужних бур (К-індекс 7–8) інколи спостерігають і полярні сяйва.

У періоди підвищеної сонячної активності частина людей дійсно відчуває погіршення самопочуття, зокрема головний біль і втому. Для полегшення стану зазвичай рекомендують дотримуватися стабільного режиму сну, уникати надмірних навантажень і стресу, підтримувати водний баланс, обмежити вживання кофеїну, алкоголю та важкої їжі, а також більше часу проводити на свіжому повітрі. Людям із хронічними захворюваннями радять уважніше стежити за станом здоров’я і тримати необхідні ліки під рукою.

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