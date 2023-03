Ukraine is still independent: МЮСЛІ випустили кліп про Україну з президентом США Байденом (відео)

Український гурт МЮСЛІ UA здивував слухачів колаборацією з президентом США Джо Байденом. Українці використали промову американського лідера у Польщі, коли він наголосив, що Україна досі незалежна та вільна.

Ukraine is still independent and free – слова, які лягли у назву нового треку гурту. Пісню опублікували на Youtube-каналі гурту.

"Вони цілились на цивільних смертю та руйнуванням. Використовували зґвалтування як зброю війни. Через рік після того, як почали падати бомби. Російські танки вкотилися в Україну. Україна все ще незалежна і вільна", – говорить Байден.

В ролику можна побачити багато кадрів з 2022 року: танки, захоплення, обстріли, роботу наших військових, які боронять Україну, фото з деокупованого Херсона.

Додамо, МЮСЛІ UA ретельно приховують обличчя і не видають справжніх імен від початку заснування гурту. Багато хто вперше дізнався про МЮСЛІ після виходу реміксу з емоційним інтерв'ю інгулецького "ПАПИ" Олександра Поворознюка – VOVA їBash їх Blyad'.

