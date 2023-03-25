Вимкніть, щоб пристрій "жив" значно довше: яка функція дуже сильно розряджає смартфон

З використанням смартфона на повсякденній основі в будь-який час доби ми можемо легко спілкуватися з нашими рідними та друзями завдяки безлічі функцій та програм, які доступні на нашому пристрої. Однак, наслідком цього є накопичення програм, які можуть сповільнювати роботу нашого телефону та сприяти його швидкому розряджанню.

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Зокрема, автоматичне оновлення програм на вашому смартфоні може негативно позначитися на продуктивності та часі автономної роботи пристрою. Щоб зберегти заряд акумулятора на телефоні та продовжити термін його служби, рекомендується вимкнути автоматичне оновлення програм.

Для збереження заряду вашої батареї бажано деактивувати автоматичне оновлення програм. Для цього слід:

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Відкрити програму Google Play Store, натиснути на значок свого профілю, розташований у верхньому правому кутку; У відкритому вікні натиснути кнопку "Параметри"; Потім натиснути "Налаштування мережі", потім "Автоматично оновлювати програми" та вибрати "Не оновлювати програми автоматично" і натиснути "ОК".

Нагадаємо, що під час заряджання смартфона від павербанку є певні правила. Завдяки цьому ваш гаджет буде добре функціонувати. Раніше ми писали про одну маленьку хитрість, яка допоможе зарядити смартфон значно швидше та як врятувати кабель смартфона від поломки.

Якщо на гаджеті з'явились подряпини та затертості, то відполірувати екран смартфона або планшета легко, але робити це слід обережно, щоб не пошкодити його. Позбутись подряпин на екрані смартфона можна легко за допомогою зубної пасти.

Акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це спричиняє зношеність компонентів вашого гаджета.

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