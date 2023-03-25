Выключите, чтобы устройство "жило" значительно дольше: какая функция очень сильно разряжает смартфон

С использованием смартфона на повседневной основе в любое время суток мы можем легко общаться с нашими родными и друзьями благодаря множеству функций и приложений, доступных на нашем устройстве. Однако следствием этого является накопление приложений, которые могут замедлять работу нашего телефона и способствовать его быстрому разряжению.

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В частности, автоматическое обновление приложений на вашем смартфоне может отрицательно сказаться на производительности и времени автономной работы устройства. Для сохранения заряда аккумулятора в телефоне и продления срока службы рекомендуется выключить автоматическое обновление приложений.

Для сохранения заряда батареи желательно деактивировать автоматическое обновление приложений. Для этого следует:

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Открыть приложение Google Play Store, нажать на значок своего профиля, расположенный в правом верхнем углу; В открывшемся окне нажать кнопку "Параметры"; Затем нажмите "Настройка сети", затем "Автоматически обновлять программы" и выберите "Не обновлять программы автоматически" и нажать "ОК".

Напомним, что при зарядке смартфона от павербанка есть определенные правила. Благодаря этому ваш гаджет будет хорошо функционировать. Раньше мы писали об одной маленькой хитрости, которая поможет зарядить смартфон гораздо быстрее и спасти кабель смартфона от поломки.

Если на гаджете появились царапины и затертости, отполировать экран смартфона или планшета легко, но делать это следует осторожно, чтобы не повредить его. Избавиться от царапин на экране смартфона можно легко с помощью зубной пасты.

Аккумулятор телефона может быстро разряжаться из-за одной распространенной ошибки, которую допускают пользователи. Это приводит к износу компонентов вашего гаджета.

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