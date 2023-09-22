8 фактів про медичне страхування в Америці

Медична страховка в нашій країні поки що сприймається як екзотика.

Умовно "безкоштовна" медицина та нерозуміння принципів функціонування медичного поліса сприяють тому, що ми поки не готові інвестувати у свою безпеку. До того ж це надзвичайно дорого як для компаній, так і для приватних осіб.

США - країна, яка може похвалитися цілою системою медичного страхування, ефективною для населення, незалежно від доходів. Хоч у ній не так просто розібратися, та ми виявили 8 основних принципів, які пояснюють доцільність платної медицини.

Особисті витрати: заплатити доведеться не лише за поліс

Зважившись на медичне страхування, потрібно укласти договір із компанією, в якому вона погоджується оплачувати всі або деякі витрати на медичне обслуговування клієнта в обмін на щомісячний внесок. Контракт зазвичай укладається на один рік, протягом якого страховик нестиме відповідальність за оплату конкретних витрат, пов'язаних із хворобою, травмою, вагітністю чи профілактичним лікуванням.

Купивши медичний поліс, за деякі послуги все ж доведеться платити із власної кишені:

франшиза вимагає від клієнта повної оплати певних послуг, поки не почне діяти страхове покриття;

існують послуги та процедури, які не входять до страхового полісу, тому розщедритися точно доведеться не один раз.

Страховка покриває більшу частину медичних і хірургічних витрат, а також профілактичне лікування, якщо ви щомісяця робите страхові внески. При цьому чим вища щомісячна плата за поліс, тим менше додаткових витрат у клієнта. Майже у всіх страхових планах США передбачені франшизи і доплати, однак ці особисті витрати нині обмежені федеральним законом.

Закон на боці клієнта: федеральні плани

Якщо колись страхові агенти відмовляли у страховці американцям із хронічними захворюваннями, то з 2010 року Закон про доступне медичне обслуговування заборонив страховим компаніям так чинити. Закон також дозволяє дітям отримувати усі плюшки медичного страхування своїх батьків до 26 років.

Незважаючи на повністю платну медицину та обов'язкову страховку, в Америці існують державні програми, які підтримують малозабезпечене населення, а також людей похилого віку й пацієнтів з інвалідністю:

Medicare, Medicaid та Програма медичного страхування дітей CHIP - це федеральні плани медичного страхування, які забезпечують страховкою людей похилого віку, пацієнтів із обмеженими можливостями та людей з низьким доходом.

Медичне страхування у США як бізнес

У Сполучених Штатах украй складно розібратися з медичною страховкою. Умовно кажучи, це бізнес із наявністю регіональних та національних конкурентів, ціни та доступність яких залежать від штату та округу.

Близько половини населення США має медичне страхування завдяки роботодавцям, які частково покривають страхові внески.

При цьому витрати роботодавця на медичну страховку та пільги для працівника не підлягають оподаткуванню.

Фрілансери купують страховку самі

Ті, хто відмовився від офіційного працевлаштування та подався на "вільні хліби", купують страховку самостійно. Закон про доступне медичне обслуговування 2010 року, який американці називають Obamacare, наказав створити національну базу даних під назвою HealthCare.gov. Вона дозволяє американцям знаходити стандартні послуги страхування приватних страховиків за місцем проживання.

Для платників податків, чиї доходи перевищують 100%- 400% федерального порога бідності, витрати страхування бере на себе держава.

Деякі штати створили власні версії HealthCare.gov, адаптовані для своїх жителів. Люди старше 65 років, а також пацієнти з інвалідністю, нирковою недостатністю або прогресуючим паралічем м'язів мають право на отримання федеральної допомоги за програмою Medicare. Малозабезпечені сім'ї отримують субсидоване покриття від Medicaid.

Види медичного страхування в США: гордіїв вузол

Щоб розібратися з видами медичного страхування в США, не один пуд солі доведеться з'їсти. Наприклад, закон вимагає, щоб власники полісів отримували медичну допомогу виключно у мережі призначених постачальників медичних послуг. Якщо пацієнти звертаються за допомогою за межами мережі, вони мають платити більше за страховку.

Страховик може навіть повністю відмовитися від оплати послуг, якщо клієнт звернувся за медичною допомогою за межами мережі.

Чимало організацій медичного обслуговування вимагають, щоб пацієнти обрали лікаря первинної медико-санітарної допомоги, який контролює стан їх здоров'я, дає рекомендації щодо лікування, а також направлення до медичних фахівців.

Страхові компанії можуть відмовити у страхуванні певних послуг, отриманих без попереднього дозволу. Вони також можуть не заплатити за певні оригінальні препарати, якщо на ринку є більш доступні аналоги. Усі ці правила мають бути викладені у договорі страхової компанії.

Страхування з високою франшизою: частину витрат беремо на себе

Більшість планів медичного страхування вимагають, щоб їхні клієнти оплачували частину витрат кількома способами:

Франшиза - це сума, яку клієнт має оплатити з власної кишені щороку, перш ніж страховик почне покривати витрати. Нині це обмежено федеральним законом.

Доплати - встановлені збори, які клієнт сплачує за певні послуги, такі як відвідування лікаря та рецептурні препарати, навіть після того, як франшиза буде досягнута.

Страхування - це відсоток витрат на охорону здоров'я, який клієнт має сплатити навіть після того, як він погасив франшизу.

Одним із найбільш популярних видів медичного страхування є план медичного страхування з високою франшизою HDHP. Вона відрізняється високими франшизами та відносно низькими щомісячними внесками.

Користувачі HDHP мають право відкрити ощадний рахунок здоров'я HSA, що має суттєві податкові пільги.

Медична страховка потрібна всім

Якщо ви молоді, здорові та успішні, щомісячний внесок за медичну страховку може перевищити вартість ваших потреб. Якщо ж у вас чи у когось із членів вашої родини є рецидивне захворювання, або ви отримали травму внаслідок нещасного випадку, ви можете зіткнутися з медичними рахунками, які не зможете сплатити.

Тому американці кажуть, що страховка потрібна всім. Медичне страхування компенсує витрати на дрібні та серйозні медичні проблеми, включаючи операції та лікування небезпечних для життя захворювань.

Незважаючи на те, що вам потрібно оплачувати деякі послуги самостійно, страховка у США – це важлива інвестиція у свою безпеку.

Ціна медичного страхування залежить від багатьох факторів

Вартість медичного страхування широко варіюється в залежності від обсягу покриття, типу вашого плану, франшизи та віку на момент реєстрації. Витрати також збільшують доплати та сумісне страхування. В США існує чотири рівня покриття, які пропонує федеральний ринок медичного страхування: бронзові, срібні, золоті та платинові, при цьому ціна кожної категорії залежить від рівня покриття та відповідних запитів клієнта.

Наприклад, вартість медичного страхування з високою франшизою становить не менше 1500 доларів США для окремої людини або 3000 доларів США для сім'ї. Загальна максимальна сума виплат із власної кишені становить 7500 доларів США на людину та 15 000 доларів США на сім'ю.

На відміну від багатьох західних країн, у США немає універсальної державної системи охорони здоров'я. Натомість тут діє складна система субсидій та податкових пільг, які дозволяють більшості людей отримувати якісну медичну допомогу.

Для тих, хто офіційно працевлаштований, медичне страхування повністю або частково оплачує роботодавець. Фрілансери купують поліс у приватних страхових компаній.

Отримати субсидію на покриття всіх витрат можуть лише люди із низьким доходом. Для людей похилого віку старше 65 років та людей із інвалідністю передбачена страховка через федеральні програми Medicare або Medicaid.

Як бачимо, у США все просто та логічно: якщо вам вдається добре заробляти, ви зобов'язані чимало вкластися у страховку.

Якщо ж ви відноситесь до малозабезпеченого населення, про вас подбає держава.