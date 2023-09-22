8 фактов о медицинской страховке в Америке

Медицинская страховка в нашей стране пока воспринимается как экзотика. Условно "бесплатная" медицина и непонимание принципов работы медицинского полиса способствуют тому, что мы пока не готовы инвестировать в свое здоровье и здоровье наших близких. К тому же это дорого как для компаний, так и для частных лиц.

США - страна, которая может похвастаться целой системой медицинского страхования, эффективной для всего населения, независимо от доходов. Хоть в ней не так просто разобраться, но мы нашли 8 основных принципов, которые объясняют целесообразность платной медицины.

Личные расходы: заплатить придется не только за полис

Решившись на медицинское страхование, нужно заключить договор с компанией, в котором она соглашается оплачивать все или некоторые расходы на медицинское обслуживание клиента в обмен на ежемесячный взнос. Контракт обычно заключается на один год, в течение которого страховщик будет нести ответственность за оплату конкретных расходов, связанных с болезнью, травмой, беременностью или профилактическим лечением.

Купив медицинский полис, за некоторые услуги все же придется платить из собственного кармана:

франшиза требует от клиента полной оплаты на определенные услуги до начала страхового покрытия компании;

существуют услуги и процедуры, которые не входят в страховой полис, поэтому раскошелиться точно придется не одиножды.

Страховка покрывает большую часть медицинских и хирургических расходов, а также профилактическое лечение, если вы ежемесячно вносите страховые взносы. При этом чем выше ежемесячная плата за полис, тем ниже дополнительные расходы клиента. Практически во всех страховых планах в США предусмотрены франшизы и доплаты, но эти личные расходы сейчас ограничены федеральным законом.

Закон на стороне клиента: федеральные планы

Если когда-то страховые агенты отказывали в страховке американцам с хроническими заболеваниями, то с 2010 года Закон о доступном медицинском обслуживании запретил страховым компаниям так поступать. Закон также позволяет детям получать все плюшки медицинского страхования своих родителей до 26 лет.

Несмотря на полностью платную медицину и обязательную страховку, в Америке существуют государственные программы, которые поддерживают малообеспеченное население, а также пожилых людей и пациентов с инвалидностью:

Medicare, Medicaid и Программа медицинского страхования детей CHIP - это федеральные планы медицинского страхования, которые обеспечивают страховкой пожилых людей, пациентов с ограниченными возможностями и людей с низким доходом.

Медицинское страхование в США как бизнес

В Соединенных Штатах крайне сложно разобраться с медицинской страховкой. Условно говоря, это бизнес с наличием региональных и национальных конкурентов, цены и доступность которых зависят от штата и округа.

Около половины населения США имеет медицинское страхование в качестве пособия по трудоустройству, при этом страховые взносы частично покрывает работодатель.

При этом как затраты работодателя на медицинскую страховку, так и льготы для работника не подлежат налогообложению.

Фрилансеры покупают страховку сами

Те, кто отказался от официального трудоустройства и подался на "вольные хлеба", покупают страховку самостоятельно. Закон о доступном медицинском обслуживании 2010 года, который американцы называют Obamacare, предписал создание национальной базы данных под названием HealthCare.gov. Она позволяет американцам находить стандартные услуги страхования частных страховщиков по месту жительства.

Для тех налогоплательщиков, чьи доходы превышают 100%- 400% федерального порога бедности, расходы на страхование берет на себя государство.

Некоторые штаты создали свои собственные версии HealthCare.gov, адаптированные для их жителей. Люди старше 65 лет, а также пациенты с инвалидностью, почечной недостаточностью или прогрессирующим параличом мышц имеют право на получение федеральной помощи по программе Medicare. Малообеспеченные семьи получают субсидированное покрытие от Medicaid.

Виды медицинского страхования в США: гордиев узел

Чтобы разобраться с видами медицинского страхования в США, не один пуд соли придется съесть. К примеру, закон требует, чтобы держатели полисов получали медицинскую помощь исключительно в сети назначенных поставщиков медицинских услуг. Если пациенты обращаются за помощью за пределами сети, они должны больше платить за страховку.

Страховщик может даже полностью отказаться от оплаты услуг, если клиент обратился за медицинской помощью вне сети.

Многие организации медицинского обслуживания требуют, чтобы пациенты выбрали врача первичной медико-санитарной помощи, который контролирует состояние здоровья пациента, дает рекомендации по лечению, а также направления к медицинским специалистам.

Страховые компании могут отказать в страховании определенных услуг, полученных без предварительного разрешения. Они также могут не платить за оригинальные препараты, если на рынке существует более доступные аналоги. Все эти правила должны быть изложены в договоре страховой компании.

Страхование с высокой франшизой: часть расходов берем на себя

Большинство планов медицинского страхования требуют, чтобы их клиенты оплачивали часть расходов несколькими способами:

Франшиза - это сумма, которую клиент должен платить из своего кармана каждый год, прежде чем страховщик начнет покрывать расходы. Сейчас это ограничено федеральным законом.

Доплаты - установленные сборы, которые клиент платит за определенные услуги, такие как посещение врача и рецептурные препараты, даже после того, как франшиза будет достигнута.

Сострахование - это процент расходов на здравоохранение, который клиент должен оплатить даже после того, как он погасил франшизу.

Одним из наиболее популярных видов медицинского страхования является план медицинского страхования с высокой франшизой HDHP. Она отличается высокими франшизами и относительно низкими ежемесячными взносами.

Их пользователи имеют право открыть сберегательный счет здоровья HSA, который имеет существенные налоговые льготы.

Медицинская страховка нужна всем

Если вы молоды, здоровы и удачливы, ежемесячный взнос за медицинскую страховку может превысить стоимость ваших потребностей. Но если у вас или у кого-то из членов вашей семьи есть рецидивирующее заболевание, или вы получили травму в результате несчастного случая, вы можете столкнуться с медицинскими счетами, которые не сможете оплатить.

Страховка нужна всем. Медицинское страхование компенсирует расходы на мелкие и серьезные медицинские проблемы, включая операции и лечение опасных для жизни заболеваний.

Несмотря на то, что вам нужно оплачивать некоторые услуги самостоятельно, страховка в США - это важная инвестиция в свою безопасность.

Цена медицинской страховки зависит от многих факторов

Стоимость медицинского страхования широко варьируется в зависимости от объема покрытия, типа вашего плана, франшизы и возраста на момент регистрации. Расходы также увеличивают доплаты и совместное страхование. В США существует четыре уровня покрытия, которые предлагает федеральный рынок медицинского страхования: бронзовые, серебряные, золотые и платиновые, при этом цена каждой категории зависит от уровня покрытия и соответствующих запросов клиента.

К примеру, стоимость медицинского страхования с высокой франшизой составляет не менее 1500 долларов США для отдельного человека или 3000 долларов США для семьи. Общая максимальная сумма выплат из собственного кармана составляет 7500 долларов США на человека и 15 000 долларов США на семью.

В отличие от многих западных стран, в США нет универсальной государственной системы здравоохранения. Вместо этого здесь действует сложная система субсидий и налоговых льгот, которые позволяют большинству людей получать качественную медицинскую помощь.

Для тех, кто официально трудоустроен, медицинскую страховку полностью или частично оплачивает работодатель. Фрилансеры покупают полис у частных страховых компаний.

Получить субсидию на покрытие всех расходов могут лишь люди с низким доходом. Для пожилых людей старше 65 лет и людей с инвалидностью предусмотрена страховка через федеральные программы Medicare или Medicaid.

Как видим, в США все просто и логично: если вам удается хорошо зарабатывать, вы обязаны немало вложиться в страховку.

Если же вы относитесь к малообеспеченному населению, о вас позаботится государство.