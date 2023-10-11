Адвокат пояснив, що робити, якщо повістку залишили в дверях

В Україні триває загальна мобілізація, тому повісти можуть отримати чоловіки віком від 18 до 60 років. Повістки можуть вручити у будь-якому місці.

Іноді повістки залишають в зачинених дверях квартири. Адвокат Андрій Лавренюк пояснив, що робити у такому випадку.

За його словами, належним чином вручена повістка це та, яка вручена особисто в руки під підпис особи, якій вона вручається. Документ, вручений будь-яким іншим чином, не вважається таким, що вручений належним чином.

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Лавренюк радить звіритися з даними, зазначеними в повістці. Там мають бути вказані:

прізвище, ім’я, по батькові військовозобов’язаного або резервіста;

дата народження;

місце проживання;

дата і час явки до ТЦК та СП;

причина явки;

печатка та підпис особи, яка виписала повістку.

"Звіривши дані у повістці особа може з’явитися на вказаний час та дату до ТЦК та СП, а може й проігнорувати таку повістку. Обидва варіанти є правильними, адже якщо військово зобов’язана особа бажає служити або має підстави для відстрочки від мобілізації, то звернення до ТЦК та СП – це адекватне рішення. Але якщо не має бажання зустрічатися з працівниками цього органу, то не прийти за повісткою знайденою у дверях не означає порушити норми законодавства", – пояснив юрист.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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