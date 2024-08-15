Адвокатка розповіла, що умови переогляду інвалідності на ВЛК стали суворішими

В Україні усі чоловіки, які отримали статус інвалідності чи обмежено придатного, повинні заново пройти лікарський огляд, щоб підтвердити чи спростувати висновки. Насамперед це стосується осіб віком від 25 до 50 років, яким після 24 лютого 2022 року вперше встановлено інвалідність II та III груп.

Про нюанси переогляду інвалідності в коментарі РБК-Україна розповіла адвокатка адвокатського бюро "Івана Хомича" Олена Воронкова. Ця норма не стосується тих:

кому інвалідність II та III груп встановлено у порядку підвищення/зменшення групи інвалідності

за наслідками захворювань, поранень, одержаних під час захисту Вітчизни

у разі відсутності кінцівки, кистей, стоп, одного з парних органів

за наявності онкологічного захворювання, інтелектуальних порушень, психічних розладів, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів

хто має інвалідність з дитинства

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"Основний нюанс – це те, що порівняно з 2022 та 2023 роками зараз значно суворіші умови проходження медогляду. Уже неодноразово виявляли, що за будь-якого натяку на невідповідність діагнозу чи альтернативного трактування діагнозу особу автоматично визнають "придатною" до проходження військової служби", – вказала вона.

Воронкова додала, що був випадок коли діагноз, який встановили людині повністю відповідав найменуванню, яке було зазначене в примітках до вказаного наказу.

"Але примітка – це не стаття, тому лікарі до уваги її не взяли, й людину з важким захворюванням визнали придатною до проходження служби", – зазначила вона.

З виключенням поняття "обмежено придатний" з законодавства, уряд створив умови, за яких певний відсоток осіб, які наразі є непридатними до військової служби, визнають придатними. Водночас нова норма унеможливлює просочування корупції.

"Якщо подивитись на формулювання, з яким переогляд вводять у дію, можемо побачити, що його проводять не тільки з метою збільшення військовозобов'язаних, а й з метою перевірки органів і посадових осіб, які проводять ці огляди", – пояснила адвокатка.

Нагадаємо, раніше Комітет з нацбезпеки підтримав заборону мобілізації чоловіків до 25 років.

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