Аномальне тепло та зливи: синоптики про погоду в Україні на вихідні

В Україні погода продовжить погіршуватися. Цими вихідними очікуються дощі та зливи, також стане відчутно прохолодніше.

Кандидат географічних наук та метеоролог Ігор Кібальчич попередив, що погодні умови погіршуються унаслідок активного циклону Anett. Дощова погода прогнозується у західних областях, а на решті території країни буде аномально тепла й суха погода.

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У суботу, 14 вересня, під впливом активного циклону прогнозуються дощі та зливи у західних областях. Сильні дощі та потужний вітер Кібальчич прогнозує на Закарпатті, Прикарпатті, Буковині та у Карпатах. Температура повітря вночі від 12 до 17 градусів, вдень до 20 °C. Значно тепліше у Вінницькій та Житомирській областях – 27 градусів.

У північних областях дощі можливі вночі, вдень – переважно сухо. Вдень повітря прогріється до 30 градусів. Тепліше буде у центральних областях – від 26 до 31 °C.

У південних областях та у Криму повітря може прогрітися вдень до 32 градусів. Дощі й грози можливі в Одеській області. Тут також прогнозується потужний й поривчастий вітер.

У східних областях без опадів, вранці та вдень прогнозується поривчастий вітер до 20 м/с. Вдень буде спекотно – до 31 °C.

Циклон над Україною. Джерело: meteoprog.com Циклон над Україною. Джерело: meteoprog.com

У неділю, 15 вересня, дощитиме у більшості областей. Сильні зливи та грози прогнозуються у західних областях, тут також стане доволі прохолодно – до 22 °C вдень.

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У північних областях без опадів, у Київській області – короткочасні дощі з грозами. Температура повітря вночі до 19 градусів, а вдень до 29.

У центральних областях майже сухо, у частині Черкаської та Кіровоградської областей можуть пройти дощі, також очікуються грози. Температура повітря вночі до 20 тепла, вдень до 30 градусів.

В Одеській та Миколаївській областях очікуються дощі з грозами. Вночі повітря прогріється до 21 °C, вдень до 27. Тепліше буде у Херсонській області – до 31 °C.

У східних областях без опадів. Вночі температура повітря становитиме 18 градусів, а вдень до 30 °C.

Нагадаємо, Україну накриє аномальна погода.

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