Кавуни стрімко дешевшають: коли купувати і як не прогадати з вибором

В Україні фіксується різке зниження цін на кавуни. Станом на кінець липня вартість кавунів знизилася майже на 30% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року

Про це повідомили в ефірі телемарафону "Єдині новини". Зараз за кілограм цієї ягоди на гуртових ринках просять близько 14 гривень. Основною причиною такої динаміки експерти називають одночасне масове дозрівання баштанних через спекотну погоду.

За оцінками аграрних аналітиків, ціни можуть знизитися ще більше. Водночас фахівці попереджають: цьогорічні кавуни можуть поступатися за соковитістю та солодкістю попереднім врожаям через тривалу посуху в південних областях країни.

Читайте також: Обвал цін на популярну ягоду в Україні: скільки зараз коштує кілограм

Ціни на кавуни в українських супермаркетах

На сьогоднішній день у мережі АТБ кавун продається за 17,89 грн за кілограм, а безнасінний варіант коштує 29,95 грн/кг.

У супермаркетах Novus ціна кавуна становить 19,99 грн за кілограм. Органічний кавун у цій мережі обійдеться в 34,99 грн/кг, а сорт "Торпеда" – 39,99 грн/кг.

У мережі ЕКО-маркет популярний кавун доступний за 19,90 грн/кг. Сорт "Вогник" у цих супермаркетах можна придбати за 29,90 грн/кг.

Як правильно обрати кавун

Заступник начальника Головного управління Держпродспоживслужби у Києві Роман Петров наголошує на дотриманні правил безпеки при виборі кавуна.

Читайте також: В Україні злетіли ціни на свинину: що стало причиною та скільки тепер коштує

Плід повинен бути цілим, з твердою шкіркою без тріщин і пошкоджень. Жовта пляма на нижній частині свідчить про те, що кавун визрівав на полі. Експерт радить уникати розрізаних ягід або тих, що продаються з автомобілів чи стихійних ринків.

Купуючи кавуни у супермаркетах, варто звертати увагу на правильне маркування – дату розрізання, умови зберігання, а також вимагати документи, що підтверджують походження продукту та результати лабораторних досліджень.

У столиці на офіційних ринках працюють лабораторії, де продавці зобов’язані робити експрес-тест на вміст нітратів. Допустимий рівень нітратів у кавунах – не більше 60 мг/кг.

Перевищення цієї норми може призвести до отруєння, особливо небезпечного для дітей до шести років, вагітних жінок та людей з ослабленим імунітетом.

Раніше ми розповідали про ціни, які варто очікувати на картоплю восени.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!