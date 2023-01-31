Археологи знайшли у печері в Іспанії тисячі кісток тварин, які принесли туди неандертальці 40 тисяч років тому (фото)

Археологи виявили у печері в Іспанії останки тварин, які принесли неандертальці

Багато людей вважають, що неандертальці (Homo neanderthalensis) були суттєво менш розвиненими за нас людьми. Цю думку підтверджує те, що більшість археологічних знахідок, пов'язаних із неандертальцями, стосуються таких основних практик як полювання, виготовлення інструментів чи використання вогню. Набагато рідкіснішими є знахідки, що висвітлюють символічні уявлення людей того часу, наприклад, особливості поховання, вірування та мистецтво.

Саме таку знахідку пише у журналі Nature Human Behaviour команда дослідників з Музею археології та палеонтології мадридської громади разом з іспанськими й австрійськими колегами у статті, присвяченій печері Des-Cubierta у центральній Іспанії.

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Печеру в Іспанії поблизу річки Лозоя відкрили в 2009 році. Вона має зигзагоподібну форму з шириною 2-4 метри та довжиною близько 80 метрів. Печера втратила стелю через ерозивні процеси, а колись там розводили вогонь. У третьому культурному шарі, вік якого оцінили щонайменше у 43 тисячі років, знайшли велику кількість слідів людей: 1 421 ковадло, молот, нуклеус, відщеп та інші інструменти, із яких усі представляють неандертальську мустьєрську культуру. Частину речей виготовляли безпосередньо у печері, про що свідчать осколки.

У ній виявили велику кількість кісток тварин. Вчені нарахували 2 265 тваринних решток, більших за 2 сантиметри, із яких 1 616 змогли ідентифікувати. Найбільше було кісток копитних, як-от степового бізона (Bison priscus), тура (Bos primigenius), благородного оленя (Cervus elaphus), європейської сарни (Capreolus capreolus), вузьконосого носорога (Stephanorhinus hemitoechus) та диких коней (Equus ferus).

Майже всі кістки були черепами, до того ж без щелеп. Вони належали тваринам із певним типом рогів. Їх білували поза межами печери та приносили вже майже обробленими.

Деякі з найкраще збережених кісток з печери

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Навіщо неандертальці носили в печеру черепи?

Одним із найбільш очевидною є версія, що печера слугувала місцем забою. Але це не узгоджується щонайменше з тим, що на локації не виявили малопоживних решток, властивих таким місцям, наприклад, плоских кісток. Більш імовірною називають версію про символічне значення тваринних решток для неандертальців.

Череп, який знайшли у печері в Іспанії

Автори роботи посилаються на сучасну практику зберігання та демонстрування трофеїв у мисливців. Схожу діяльність документували і в популяціях мисливців-збирачів та людських культурах по всьому світу. Версію про те, що рештки – це мисливські трофеї, які навмисне збиралися в одному місці у великій кількості, підтверджує і те, що в неандертальській печері майже всі кістки належали рогатим тваринам.

Зазначається, що так робили протягом років, десятиліть, чи навіть століть, судячи з двометрової товщини третього шару. Тобто поведінка передавалася наступним поколінням, та була важливим культурним явищем. Можливо, це була своєрідна інтерпретація пов'язаності неандертальського суспільства з природою.

Рештки тварин, які збирали неандертальці

Раніше, вчені знайшли одну, можливо, найбільш незайману скам’янілість динозавра зі збереженою шкірою та обличчям.

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