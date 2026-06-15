Ароматний та дуже смачний: рецепт полуничного джему за 5 хвилин

Цей полуничний джем чудово підходить як доповнення до млинців, оладок і панкейків, а також може використовуватися як прошарок для тортів або солодкий топінг до морозива. На його приготування піде всього 5 хвилин та мінімум ваших сил.

Джем стане чудовим доповненням до вашого улюбленого чаю. Рецептом поділилась ТСН.

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Для приготування знадобиться:

500 г полуниці;

350 г цукру;

2 столові ложки лимонного соку.

Спосіб приготування:

Ягоди спочатку потрібно ретельно перебрати, видалити зіпсовані плоди та плодоніжки, промити під проточною водою і залишити на друшляку, щоб стекла зайва волога.

Далі полуницю слід подрібнити занурювальним блендером і за бажанням перетерти через сито, щоб отримати максимально ніжну консистенцію без кісточок. Отримане пюре перекласти в каструлю з товстим дном, додати цукор і поставити на повільний вогонь. Масу довести до кипіння.

Після закипання джем варять приблизно п’ять хвилин, постійно помішуючи та знімаючи піну. Потім додають лимонний сік і продовжують варіння ще близько 30 хвилин, поки маса не загусне.

Готовий гарячий джем одразу розливають у стерилізовані банки, щільно закривають кришками, перевертають догори дном, укутують і залишають до повного охолодження. Зберігати його варто в прохолодному місці.

За бажанням у рецепт можна додати ванільний цукор для більш виразного аромату.

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