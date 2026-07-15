Більше відпочивайте та не пийте алкоголь: прогноз магнітних бур на 15 липня

У найближчі два дні геомагнітна ситуація залишатиметься відносно спокійною. Геомагнітна активність оцінюється за планетарним К-індексом за шкалою від 0 до 9. Показники від 5 і вище свідчать про сильну магнітну бурю.

Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA. 15 липня прогнозується сонячна активність із К-індексом 3,7. Це відповідає зеленому рівню та вказує на слабку магнітну бурю, яка зазвичай не спричиняє суттєвого впливу на більшість людей.

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Що таке магнітна буря

Магнітна буря виникає внаслідок спалахів на Сонці, під час яких у космос викидаються потоки заряджених частинок. Досягнувши магнітосфери Землі, вони спричиняють геомагнітні збурення, які можуть впливати як на технічні системи, так і на самопочуття окремих людей.

Інтенсивність таких явищ визначають за К-індексом. Значення від 1 до 4 вважаються слабкими й зазвичай проходять майже непомітно. Якщо показник досягає 5 і більше, магнітна буря класифікується як сильна. У цей період можливі перебої у роботі супутникового зв'язку, радіокомунікацій та навігаційних систем, а при К-індексі 7–8 у високих широтах можна спостерігати полярне сяйво.

Як магнітні бурі можуть впливати на здоров'я

Під час геомагнітних збурень деякі люди можуть відчувати головний біль, втому, сонливість, дратівливість або перепади артеріального тиску. Хоча спеціального лікування від впливу магнітних бур не існує, неприємні симптоми за потреби можна полегшити звичними засобами після консультації з лікарем.

Як підтримати організм

У дні підвищеної геомагнітної активності фахівці рекомендують:

дотримуватися режиму сну та повноцінно відпочивати;

збалансовано харчуватися;

пити достатньо чистої води та трав'яних чаїв;

обмежити вживання алкоголю, жирної їжі й надлишку кави;

більше часу проводити на свіжому повітрі, уникаючи тривалого перебування під прямими сонячними променями;

підтримувати помірну фізичну активність;

уникати стресових ситуацій;

людям із хронічними захворюваннями мати під рукою необхідні медикаменти.

Контрастний душ зранку допоможе підбадьоритися, а тепла ванна ввечері сприятиме розслабленню та якісному сну.

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