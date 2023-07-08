Що треба їсти, щоб захистити організм від радіації: перелік продуктів та правила обробки

Враховуючи нинішню обстановку з ЗАЕС та війну в Україні потрібно бути готовим до гіршого. UaPortal підкаже, як потрібно харчуватися, щоб захиститися від радіації.

Деякі продукти накопичують радіоактивні речовини, тому треба знати правила їх вживання.

Молоко та молочні продукти

Цільне молоко має найбільше накопичує цезій та стронцій (до 100%).

Трохи менше — знежирене молоко (85-92%).

Набагато менше — вершки (8-15%).

Знежирений сир (10-12%).

Вершкове масло (1,5-2,5%).

Топлене масло практично не містить радіонуклідів (0%).

З молока краще готувати масло, сир та сметану, тому що більша частина радіоактивних речовин переходить у молочну сироватку.

Овочі

Механічне чищення (до 40% видалення радіонуклідів).

Ретельне миття зелені, овочів, ягід, фруктів у чистій води (40%).

Варіння (60-80%). Салати потрібно готувати лише із варених овочів. Оскільки у варених овочах мало вітамінів, в першу чергу, вітаміну С, потрібно додатково його вживати у таблетках.

Гриби, м'ясо, риба, яйця

Печериці обов'язково відварювати (у відвар переходить майже 85% цезію).

М'ясо та рибу відварювати (у бульйон переходить до 50% радіонуклідів). Кісти для бульйону не використовувати – вони накопичують радіонукліди. В яйцях радіонукліди найбільше накопичуються в шкаралупі і при варінні можуть переходити у яйце, тому потрібно готувати омлети.

Які продукти захистять від радіації

Радіопротектори

Вони не впливають на накопичення радіоактивних речовин, але зменшують їхню шкідливу дію.

До них належать антиоксиданти:

токофероли (природній вітамін Е — ростки пшениці, у капсулах),

вітамін С у підвищених дозах (таблетки, шипшина, смородина),

вітамін А (печінка тріски, яловича/куряча печінка, капсули),

каротиноїди (морква, помідори, томатна паста),

селен (цибуля, часник, сало),

поліфеноли (кверцетин — настій цибулиння, гречка),

рутин, катехіни (зелений та чорний чай).

Блокатори надходження

Вони зв'язують радіонукліди в травній системі.

Рослинні полімери — різні види харчових волокон (клітковина, целюлоза, пектин, лігнін, альгінати).

Нерозчинна клітковина (пшеничні та житні висівки), лігнани (насіння льону та сезаму мелене) прискорюють рух кишечного вмісту по кишечнику, сприяють жовчовиділенню та зв'язуванню жовчю шкідливих речовин.

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Пектини (яблука печені, буряк варений, буряковий жмих, шкірка лимона та апельсина, смородина, жито, ячмінь, рис нешліфований), фітати (горох, квасоля),

альгінати (морська капуста та агар-агар) — зв'язують радіонукліди.

Це також можуть бути соки із м'якоттю (морквяний, овочевий, вишневий).

Корисні продукти: цукати із шкірок лимона та апельсина, смородина перетерта з цукром, агар-агар, суха морська капуста або у консервах, сушені яблука, пастила, мармелад, сушені пластинки буряка, моркви.

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