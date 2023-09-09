Що треба посіяти після збору томатів, щоб грунт був здоровим

Оскільки на грядці або в теплиці, як правило, вирощується певна монокультура (наприклад, лише помідори), це призводить до вичерпання корисних мікро- та макроелементів у ґрунті. Для того, щоб відновити його природну структуру і зробити більш повітряним та пухнастим, рекомендується використовувати спеціальні рослини-сидерати.

Про це пише Ukr.media.

Одним із основних сидератів є гірчиця. Також можна використовувати комбінації різних сидератів, створюючи, наприклад, мікс із гірчиці, фацелії та жита. Гірчиця швидко проростає, утворюючи зелений килимок, і в той же час поліпшує стан ґрунту.

На зиму, після використання гірчиці, ґрунт слід перекопати і залишити його на відпочинок, вклавши залишки гірчиці, що сприятиме природному гниттю та поживленню ґрунту. Важливо уникати дозрівання плодів і самосіву, щоб уникнути перетворення культурних рослин на бур'ян.

Гірчиця має численні корисні властивості для ґрунту:

Поліпшення структури ґрунту

Гірчиця має глибоке коріння, яке допомагає розшаровувати і розріджувати ґрунт.

Запобігання ерозії

Гірчиця створює густий листовий покрив, який захищає ґрунт від ерозії під дією дощів і вітрів.

Підвищення родючості

Гірчиця збільшує вміст органічної речовини в ґрунті і покращує його родючість.

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Боротьба зі шкідниками та хворобами

Гірчиця виробляє речовини, які борються зі шкідниками і хворобами рослин.

Підвищення поживності

Гірчиця видаляє надлишок азоту та інших поживних речовин, що покращує збалансованість ґрунту.

Гірчиця як сидерат є ефективним і природним способом поліпшити стан ґрунту та створити оптимальні умови для росту рослин. Збереження здорового ґрунту є важливим для досягнення високих врожаїв.

Нагадаємо, ми вже писали, що краще посадити на городі після збирання картоплі, щоб ґрунт відновився.

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