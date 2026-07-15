Що посадити на городі та в саду, щоб слимаки забули до вас дорогу: поради фахівців

Слимаки та равлики можуть завдати чималої шкоди городині. Незважаючи на свої невеликі розміри, ці шкідники здатні за короткий час знищити листя капусти, салату, полуниці та інших культур. Саме тому досвідчені городники радять не чекати, поки їх стане забагато, а подбати про захист ділянки заздалегідь.

Одним із найефективніших природних способів є висаджування рослин, запах яких відлякує слимаків. Такий метод не потребує використання хімічних препаратів і допомагає зберегти врожай екологічним способом. Про це пише The Spruce.

Пряні трави

Багато ароматних трав містять ефірні олії, запах яких слимаки не переносять. Такі рослини можна висаджувати по краях грядок або між овочевими культурами.

Найкраще для цього підходять:

м'ята перцева;

розмарин;

чебрець;

естрагон;

часник.

Крім захисту від шкідників, ці рослини стануть корисною зеленню для кухні.

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Гострий перець

Якщо солодкий перець не становить для слимаків жодної загрози, то гострі сорти можуть стати ефективним природним бар'єром. Завдяки високому вмісту капсаїцину шкідники уникають ділянок, де росте пекучий перець.

Чорнобривці

Чорнобривці давно зарекомендували себе як універсальні рослини для городу. Їхній насичений аромат відлякує не лише слимаків, а й попелицю, колорадського жука та інших небажаних комах.

Їх можна висівати між овочевими грядками або по периметру ділянки, поєднуючи декоративність із практичною користю.

Календула

Календула виділяє фітонциди, які створюють несприятливі умови для равликів і слимаків. До того ж вона цвіте практично до осені, забезпечуючи тривалий природний захист городу.

Настурція

Настурція виконує одразу кілька функцій. Вона допомагає стримувати поширення шкідників, прикрашає ділянку та після завершення сезону може використовуватися як сидерат. Перегниваючи в ґрунті, рослина збагачує його поживними речовинами.

Гвоздика

Ще одним ефективним помічником у боротьбі зі слимаками є багаторічна гвоздика. Її не потрібно висівати щороку, а яскраве цвітіння поєднується зі здатністю відлякувати шкідників завдяки характерному аромату.

Висаджуючи ароматні трави та квіти поруч із овочевими культурами, можна значно зменшити кількість слимаків на ділянці. Такий спосіб не шкодить навколишньому середовищу, не потребує застосування хімії та водночас допомагає зберегти майбутній урожай.

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