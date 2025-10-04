Для чого потрібні сині таблички з цифрами на дорогах: ви будете здивовані

На міжміських дорогах водії часто помічають невеликі квадратні таблички з синім тлом і білими цифрами. Багато хто не знає їхнього значення, хоча вони мають важливу функцію.

Про це пише видання SUV News. Такі таблички офіційно називаються кілометровими знаками. Вони входять до групи інформаційно-вказівних знаків у Правилах дорожнього руху та мають індекс 5.68. Їхнє призначення — вказувати точну відстань від початку певної траси. Наприклад, знак із цифрою "23" означає, що попереду починається 24-й кілометр. Іноді додатково встановлюють табличку з позначкою "+" та числом, яке вказує кількість метрів після кілометра.

Для дорожніх служб ці знаки є критично важливими, адже саме за ними фіксують об’єкти та ділянки траси. Патрульна поліція також використовує кілометрову прив’язку під час оформлення ДТП чи інших інцидентів. Для звичайних водіїв вони мають допоміжну роль — допомагають орієнтуватися на маршруті, відстежувати пройдену відстань та повідомляти своє місцезнаходження у випадку надзвичайної ситуації, особливо на відрізках без населених пунктів і великих дорожніх знаків.

