Можна сміливо купувати: топ-5 надійних вживаних авто до 8000 доларів

Якщо ви шукаєте надійний автомобіль на вторинному ринку за бюджет до 300 000 гривень (трохи менше ніж 8000 доларів), є кілька перевірених моделей, які можуть служити вам багато років без серйозних проблем.

Ось кілька варіантів, на які варто звернути увагу.

Серед цікавих моделей – Kia Rio 2011–2014 років, яка користується попитом не тільки серед приватних власників, але й у таксистів. При ретельному догляді цей автомобіль здатний проїхати понад 400 тисяч кілометрів, а його доступність і надійність роблять його чудовим вибором. Однак перед покупкою важливо перевірити історію та технічний стан автомобіля, щоб уникнути можливих проблем.

Ще одним чудовим варіантом є Renault Logan 2014–2017 років, який відомий своєю простою експлуатацією та надійними компонентами. Міцна ходова частина та зручність у обслуговуванні забезпечують стабільний попит на моделі з помірним пробігом.

Не менш привабливою є Nissan Almera Classic 2008–2012 років. Це практичний і надійний автомобіль, який має хороше співвідношення ціни та якості. Якщо вам важлива простота в обслуговуванні та довговічність, ця модель точно варта уваги.

Chevrolet Lacetti 2009–2013 років також входить до списку найкращих покупок на вторинному ринку. Міцна ходова частина, стійкі до зносу мотори та достатній рівень оснащення роблять цей автомобіль популярним серед покупців.

А для тих, хто шукає авто з автоматичною коробкою передач, Mitsubishi Lancer 2009–2012 років буде відмінним варіантом. При пробігу близько 250 тисяч кілометрів він може перебувати в гарному стані й ідеально підходить для щоденного використання.

Знайти надійний автомобіль на вторинному ринку за 300 000 гривень цілком реально. Кожна з цих моделей стане чудовим супутником на довгі роки, за умови належного догляду та перевірки технічного стану перед покупкою.

