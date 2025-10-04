Для чего нужны синие таблички с цифрами на дорогах: вы будете удивлены

На междугородных дорогах водители часто подмечают небольшие квадратные таблички с синим фоном и белыми цифрами. Многие не знают их значения, хотя они имеют важную функцию.

Об этом пишет издание SUV News. Такие таблички официально называются километровыми знаками. Они входят в группу информационно-указательных знаков в Правилах дорожного движения и имеют индекс 5.68. Их предназначение — указывать точное расстояние с начала определенной трассы. К примеру, знак с цифрой "23" означает, что впереди начинается 24-й километр. Иногда дополнительно устанавливают табличку с отметкой "+" и числом, указывающим количество метров после километра.

Для дорожных служб эти знаки критически важны, ведь именно за ними фиксируют объекты и участки трассы. Патрульная полиция также использует километровую привязку для оформления ДТП или других инцидентов. Для обычных водителей они играют вспомогательную роль — помогают ориентироваться на маршруте, отслеживать пройденное расстояние и сообщать свое местонахождение в случае чрезвычайной ситуации, особенно на отрезках без населенных пунктов и больших дорожных знаков.

