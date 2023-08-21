Дрон атакував військовий аеродром 'Шайковка', звідки росіяни обстрілюють Україну, і пошкодив літак

Вранці 21 серпня у Калузькій області росії безпілотник атакував аеродром "Шайковка", де базуються бомбардувальники Ту-22М3, що завдають ракетних ударів по Україні.

За даними російських пабліків, було ушкоджено один літак, який "не експлуатувався".

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Як повідомляє ТГ-канал окупантів "База", дрон-камікадзе впав на території аеродрому вранці 21 серпня. За попередньою інформацією в результаті падіння отримав пошкодження літак, що "не використовується". Він знаходився на аеродромі. Проте офіційно цю інформацію не підтверджено.

Зранку губернатор регіону Владислав Шапша повідомив, що на території Кіровського району "було відбито атаку БПЛА".

"Постраждалих та інших руйнувань інфраструктури немає", – запевнив чиновник.

Шайковка — військовий аеродром першого класу, розташований на заході Калузької області, поблизу Смоленської області. На аеродромі базується 52-й важкий бомбардувальний авіаційний полк РФ.

Нагадаємо, російське Міноборони 20 серпня повідомило, що аеродромі “Сольци" було атаковано БПЛА. У результаті один з бомбардувальників зазнав пошкоджень.

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За даними моніторингових видань, на аеродромі у “Сольци" базувалися близько 10 літаків Ту-22М3. Зазначалося, що було ушкоджено два бомбардувальники.

Також стало відомо, що після атаки на аеродром кілька бортів Ту-22м3 з "Сольци" перенаправили на "Оленью".

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