Дрони атакували Крим та російську Самару: горять ТЕЦ та хімзаводи (фото, відео)

У ніч проти 12 червня тимчасово окупований Крим, а також кілька регіонів Росії зазнали атак безпілотників. За попередніми даними, внаслідок ударів виникли пожежі на енергетичних та промислових об’єктах.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали та паблік "Крымский ветер". Зокрема, у Сімферополі після серії вибухів сталася пожежа в районі місцевої теплоелектроцентралі. Місцеві жителі також повідомляли про перебої з електропостачанням у місті.

Вибухи лунали не лише в Сімферополі, а й у навколишніх районах окупованого півострова. Зокрема, про роботу протиповітряної оборони та звуки вибухів повідомляли жителі Сімферопольського району, а також Нижньогірського та Червоногвардійського районів. Окремо надходила інформація про активність ППО поблизу військового аеродрому "Саки".

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Водночас під атакою опинилися й промислові підприємства на території Росії. У місті Тольятті Самарської області після серії вибухів спалахнула пожежа на території заводу "Тольяттикаучук". Над підприємством піднявся густий стовп чорного диму. "Тольяттикаучук" вважається стратегічно важливим підприємством, оскільки спеціалізується на виробництві синтетичного каучуку, гумотехнічної продукції та компонентів для високооктанового пального.

Крім того, безпілотники атакували підприємство "Нижнекамскнефтехим" у Татарстані. Завод є одним із найбільших виробників нафтохімічної продукції в Росії та випускає понад 120 видів товарів, зокрема синтетичні каучуки й пластики. Станом на ранок 12 червня представники окупаційної адміністрації Криму та влада російських регіонів офіційно не коментували інформацію про наслідки атак і можливі пошкодження об’єктів.

Нагадаємо, дрони атакували Москву.

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