Дрони атакували Москву: горять регенераторний завод та склад Wildberries (фото, відео)

Уранці 28 липня російська влада повідомила про масштабну атаку безпілотників на Московський регіон. За офіційною версією, дрони нібито прямували до Москви, а внаслідок одного з ударів сталася пожежа на підприємстві в Підмосков'ї.

Про це повідомили мер Москви Сергій Собянін, губернатор Московської області Андрій Воробйов та Росавіація. Спочатку Сергій Собянін заявив про 12 безпілотників, які, за його словами, були нібито збиті на підльоті до столиці РФ. Згодом він повідомив ще про 21 дрон, а пізніше кілька разів оновлював інформацію.

На тлі атаки Росавіація тимчасово запровадила обмеження на роботу московських аеропортів Внуково, Домодєдово та Жуковський. У соціальних мережах з'явилися фото й відео польоту безпілотників, а також густого диму над окремими районами Московської області.

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За повідомленнями російських Telegram-каналів, під удар міг потрапити Чехівський регенераторний завод, який займається переробкою автомобільних шин, виробництвом гумової крихти та регенерату. Також повідомлялося про чергову атаку на логістичні склади компанії Wildberries у селі Коледіно.

Після 5:00 ранку Собянін заявив про нові хвилі безпілотників. За його словами, загальна кількість нібито збитих дронів спочатку сягнула 73, а згодом зросла до 81. Пізніше губернатор Московської області Андрій Воробйов підтвердив, що на території Чехівського регенераторного заводу виникла пожежа. За його словами, займання сталося після нібито падіння безпілотника.

Крім того, Воробйов повідомив про десятки дронів, які, за твердженням російської сторони, були нібито збиті над Домодєдовом, Подольськом, Раменським і Коломною. О 6:10 Росавіація оголосила про відновлення роботи аеропортів Внуково та Домодєдово після скасування тимчасових обмежень.

Згодом Сергій Собянін заявив, що з вечора 27 липня до 6:30 ранку 28 липня Московський регіон нібито зазнав атаки 390 безпілотників.

Нагадаємо, дрони атакували російську Пензу.

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