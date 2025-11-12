Дрони атакували російський Ставрополь: пошкоджено НПЗ (фото)

У ніч на 12 листопада в російському місті Будьонновськ Ставропольського краю пролунали вибухи. За повідомленнями місцевих жителів у соцмережах, під удар потрапила нафтохімічна компанія "Ставролен".

Перед вибухами в регіоні оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки безпілотників. Очевидці повідомляли про "три точні влучання" по території підприємства. Про це повідомили губернатор Ставропольського краю РФ Володимир Владимиров Exilenova+, інші Telegram-канали.

Згодом губернатор Ставропольського краю Володимир Владимиров заявив, що російські сили ППО нібито відбили атаку українських дронів. За його словами, уламки збитих безпілотників впали на промислову зону, спричинивши пожежу. Про її масштаби та можливі наслідки посадовець не повідомив.

"Ставролен" — одне з найбільших нафтохімічних підприємств Росії, розташоване в Будьонновську. Завод виробляє поліетилен, поліпропілен, бензол, нафтові смоли та інші хімічні продукти. Підприємство входить до структури російської корпорації "Лукойл".

