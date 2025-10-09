Дрони атакували Волгоградську область рф: є влучання у газопереробний завод (фото)

У ніч на 9 жовтня 2025 року безпілотники атакували "ЛУКОЙЛ-Коробківський газопереробний завод" у місті Котове Волгоградської області Росії. Унаслідок удару на території підприємства спалахнули масштабні пожежі.

Про це повідомили місцеві жителі у соцмережах, а також губернатор регіону Андрій Бочаров. За його словами, у Котовському районі внаслідок падіння уламків збитих безпілотників сталося загоряння на об’єктах паливно-енергетичного комплексу.

Місцеві ресурси та очевидці зазначають, що атака була спрямована саме на "ЛУКОЙЛ-КГПЗ". Супутникові знімки системи NASA FIRMS (Fire Information for Resource Management System) підтверджують наявність осередків займання на території заводу.

"Коробківський газопереробний завод" є найбільшим підприємством із переробки природного газу в Південному федеральному окрузі РФ. Потужність виробництва становить близько 450 мільйонів кубометрів газової сировини на рік, значна частина продукції — зріджені гази та стабільний бензин — постачається на експорт.

Раніше ми розповідали, що дрони атакували російський Волгоград, було влучання в НПЗ.

