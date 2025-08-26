Експерти назвали найкращі 7-місні авто 2025 року, які ідеально підійдуть для великої родини

Семимісні авто – це чудове рішення для тих, хто подорожує великою родиною. Завдяки місткому салону вони забезпечують комфорт навіть під час далеких мандрівок.

Видання Autocar провело масштабне тестування семимісних авто. У результаті експерти сформували добірку найкращих представників цього класу, які, на їхню думку, заслуговують особливої уваги покупців.

ТОП-10 найкращих семимісних авто:

Dacia Jogger; Kia EV9; Hyundai Santa Fe; Volkswagen Multivan; Land Rover Defender 130; Land Rover Discovery; Skoda Kodiaq; Volkswagen Tayron; Volvo XC90; Mercedes-Benz GLB.

Dacia Jogger здобула титул найкращого семимісного автомобіля 2025 року. Фахівці відзначили низку переваг, завдяки яким ця модель залишила позаду конкурентів.

Dacia Jogger здобула схвальні відгуки завдяки економному споживанню пального та привабливому зовнішньому вигляду. Експерти особливо відзначили її доступну ціну, яка вигідно вирізняє модель серед аналогів на ринку.

