Эксперты назвали лучшие 7-местные автомобили 2025 года, которые идеально подойдут для большой семьи

Семиместные автомобили – это отличное решение для тех, кто путешествует большой семьей. Благодаря вместительному салону они обеспечивают комфорт даже во время дальних поездок.

Издание Autocar провело масштабное тестирование семиместных автомобилей. В результате эксперты сформировали подборку лучших представителей этого класса, которые, по их мнению, заслуживают особого внимания покупателей.

ТОП-10 лучших семиместных авто:

Dacia Jogger; Kia EV9; Hyundai Santa Fe; Volkswagen Multivan; Land Rover Defender 130; Land Rover Discovery; Skoda Kodiaq; Volkswagen Tayron; Volvo XC90; Мерседес-бенз GLB.

Dacia Jogger получила титул лучшего семиместного автомобиля 2025 года. Специалисты отметили ряд преимуществ, благодаря которым эта модель оставила позади конкурентов.

Dacia Jogger получила положительные отзывы благодаря экономичному расходу топлива и привлекательному внешнему виду. Эксперты особо отметили ее доступную цену, которая выгодно отличает модель среди аналогов на рынке.

