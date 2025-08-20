Експерти не рекомендують: названо 5 найгірших марок авто

Організація Consumer Reports представила свій щорічний антирейтинг автомобільних брендів, які отримали найменші оцінки. Під час складання списку експерти враховували такі критерії, як безпека, технічна надійність, результати дорожніх випробувань і думки власників.

Примітно, що жодна з п’яти марок, які потрапили до цього переліку, не була визнана вартою рекомендації. Про це пише The Street.

Jeep виявився серед лідерів антирейтингу. Незважаючи на свою легендарну репутацію та любов шанувальників позашляховиків, бренд отримав найнижчі оцінки через хронічні проблеми з технічною надійністю.

Rivian, амбітний гравець на ринку електромобілів, також не зміг уникнути невтішних результатів. Хоча його кросовери та пікапи користуються попитом, це не компенсувало слабкі прогнози щодо довговічності та стабільності моделей.

Читайте також: Можна брати навіть з великим пробігом: рейтинг найнадійніших бензинових кросоверів

Land Rover – втілення статусу серед SUV, знову засвідчив свою славу як технічно непростий і фінансово затратний у сервісі автомобіль.

GMC також розчарував. Попри позиціонування як преміум-версія Chevrolet, результати бренду лише трохи перевищили показники аутсайдерів рейтингу.

Останнім у списку опинився Dodge – бренд, що прославився потужними мускул-карами. Незважаючи на свою популярність серед автолюбителів, він отримав невтішні результати щодо рівня безпеки та очікуваної надійності.

Зауважимо, що Consumer Reports здійснює самостійні тестування та збирає думки власників, щоб надати споживачам неупереджену оцінку ринку. Результати цьогорічного рейтингу засвідчили: відомий бренд або елітний імідж – ще не показник надійності чи високої якості.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найнадійніші автомобілі, які можуть прослужити понад 20 років.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!