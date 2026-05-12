'Це неприйнятно', – Сибіга прокоментував пропозицію рф включити українських дітей до обмінних списків

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія пропонувала включати депортованих українських дітей до списків на обмін, однак Україна категорично відкидає такий підхід. За словами Сибіги, питання повернення українських дітей є одним із ключових елементів майбутнього мирного процесу.

Про це глава МЗС повідомив під час засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей у Брюсселі, передає "Укрінформ". Він наголосив, що діти не можуть бути предметом жодних політичних домовленостей чи компромісів.

"Російська сторона вже пропонувала включити дітей до обмінних списків, але для України це абсолютно неприйнятно. Свобода українських дітей не може бути умовною чи предметом торгу", — підкреслив міністр.

Очільник МЗС зазначив, що Україні вже вдалося повернути понад дві тисячі дітей, яких було незаконно вивезено. Водночас він критично оцінив ефективність міжнародних механізмів, заявивши, що повернення відбувається радше всупереч їхній слабкості, ніж завдяки їм.

Сибіга також провів історичні паралелі між діями Росії та злочинами нацистського режиму під час Другої світової війни. Як приклад він навів схожі свідчення депортованих людей різних епох: слова шістнадцятирічного Бориса Романченка, вивезеного нацистами, та хлопчика з Маріуполя після депортації російськими окупантами.

Міністр нагадав і про бельгійську казарму Доссін, яка за часів Другої світової була транзитним пунктом перед відправленням людей до Освенцима, а також про напад на "Двадцятий конвой" — одну з найвідоміших спроб зупинити примусову депортацію.

"Росія боїться цієї теми та намагається применшити її значення. Вони усвідомлюють, що чинять злочин, і бояться відповідальності. Сьогодні світ знову має зупинити цей конвой", — заявив Сибіга.

