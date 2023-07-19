Місто Коулун у Китаї: чому знищили найзаселеніше місце на планеті

Історія цього незвичайного місця почалася як фортеця на Коулунському півострові, яка була збудована наприкінці першого тисячоліття. Розміри форту були досить скромні - всього 126 на 213 метрів. Протягом тривалого часу статус цього місця залишався незмінним, аж до підписання 9 червня 1898 року Конвенції про розширення території Гонконгу між Китаєм та Великою Британією, що передбачала передачу півострова під контроль Великої Британії на 99 років. Однак, ця угода мала свої винятки: форт Коулун разом із 700 мешканцями залишився під китайським суверенітетом.

Про це пише Novate.

З того моменту населення Коулун Волл Сіті почало стрімко зростати, оскільки місто формально залишалося китайською територією, проте китайська влада не здійснювала контролю над ним. Жителі Коулуна не сплачували податки, так як Гонконг не мав права їх збирати, а саме місто було далеко від Китаю, тому воно стало привабливим місцем для переїзду.

Бізнес також процвітав без перешкод: приватні магазини та послугові кабінети з'являлися зі швидкістю блискавки, а доступні ціни привертали як місцевих мешканців, так і жителів Гонконгу.

Проте, ця ситуація мала й свою зворотну сторону: відсутність контролю призвела до зростання злочинності та незаконної діяльності в Коулуні. З часом реальна влада перейшла в руки злочинних груп.

Значний приплив населення призвів до необхідності створення нового житлового простору, але межі не дозволяли розширювати забудову. Тому спочатку простір між існуючими будівлями почали забудовувати, а пізніше на них додавали додаткові поверхи. Проте, цей процес був зупинений авіацією: у місті було заборонено будувати вище, оскільки там знаходився аеропорт Кайтак, де літаки здійснювали посадку та зліт.

Сонячне світло мало обмежений доступ до міста через щільну високу забудову. У місті не було місць для відпочинку чи прогулянок, тому місцеві мешканці перетворювали дахи своїх будинків на такі зони.

Всього було побудовано близько 500 будівель, де люди мешкали у невеликих кімнатах, часто розділених на житлові та робочі зони, такі як магазини або виробничі цехи. Ця ситуація зробила Коулун Волл Сіті найбільш густонаселеним місцем на планеті.

Умови життя в Коулуні були непростими: водопостачання обмежувалося колодязями, з яких вода піднімалася електричними насосами. Електроенергія подавалася до міста нелегально, шляхом незаконного підключення до енергомереж Гонконгу.

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Зрозуміло, що в таких реаліях місто не могло існувати протягом тривалого часу, тому коли договір між Великою Британією та Китайською Народною Республікою припинив свою дію, майбутнє Коулуна, як проблематичного міста, була вирішена. Офіційно будівлі почали зносити в березні 1993 року, і за рік від щільної забудови не залишилось і сліду. Місцеві жителі були переселені в нові будинки.

У грудні 1995 року тут було відкрито парк Kowloon Walled City Park, до якого увійшла колишня територія забудованої фортеці, а також єдина історична споруда Коулуна - Ямен, що є адміністративною будівлею, побудованою в середині позаминулого століття.

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