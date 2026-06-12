Зникнуть миттєво: як боротись зі слимаками на городі

Слимаки та равлики належать до найнебезпечніших городніх шкідників. Вони пошкоджують листя, ягоди, плоди та молоді пагони, а їхня присутність часто залишається непомітною через нічний спосіб життя. Вдень молюски ховаються у верхніх шарах ґрунту, під камінням, дошками або серед рослинних решток, а після заходу сонця виходять на пошуки їжі.

Про появу слимаків на ділянці свідчать характерні отвори на листках і блискучі слизові сліди, які вони залишають після себе. Якщо не вживати заходів, шкідники можуть завдати значної шкоди врожаю. Про це пише ТСН.

Як зменшити кількість слимаків на городі

Найефективніше боротися зі слимаками з травня по липень, коли вони активно розмножуються. Для цього рекомендується регулярно виполювати бур’яни, скошувати траву, розпушувати ґрунт і прибирати з ділянки купи листя, старі пеньки, гілки та інші укриття, де молюски ховаються від спеки та холоду.

Не менш важливими є міжрядні обробітки ґрунту, адже саме там шкідники часто відкладають яйця.

Ручний збір і пастки

Одним із найдієвіших методів залишається ручний збір молюсків. Найкраще робити це після дощу, вночі або рано-вранці, коли слимаки найбільш активні.

Для полегшення збору на ділянці можна розкласти мокрі ганчірки, шматки шиферу, фанери чи дошки. Шкідники охоче ховаються під ними, після чого їх легко зібрати та знищити.

Які приманки приваблюють слимаків

Слимаки добре реагують на солодкі та ферментовані запахи. Для пасток можна використовувати пиво, кефір, компот або воду з медом. Напої наливають у неглибокі ємності, які розміщують на рівні ґрунту. Вже наступного ранку в пастках можна знайти чимало шкідників.

Також як приманки підходять шкірки дині, кавуна чи грейпфрута. Молюски збираються під ними в пошуках вологи та їжі, що значно спрощує їх вилов.

Рослини, яких бояться слимаки

Відлякати шкідників допомагають рослини з різким ароматом. У міжряддях рекомендують висаджувати часник, цибулю, лаванду, розмарин або щавель. Їхній запах створює природний бар’єр для равликів і слимаків.

Крім того, молюски чутливі до вапна. Його розсипають на грядках у вечірній час, коли шкідники виходять на поверхню. Однак цей спосіб найбільш ефективний лише за сухої погоди.

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Народні розчини для обприскування

Для захисту рослин використовують розчин гірчиці. Для його приготування 50 грамів порошку розчиняють у 300 мл води, настоюють, після чого доливають ще 700 мл води. Отриманим засобом обприскують культури.

Альтернативою може стати настій часнику. Кілька подрібнених зубчиків заливають водою, настоюють і використовують для обробки рослин. Ще один популярний засіб — розчин нашатирного спирту. Для цього 100–150 мл 10-відсоткового нашатирю розводять у 10 літрах води. Обробку проводять пізно ввечері, коли слимаки найбільш активні.

Природні вороги шкідників

У боротьбі зі слимаками можуть допомогти природні хижаки. Равликами та слимаками залюбки харчуються кури, гуси, качки, їжаки, жаби та багато видів птахів. Щоб привабити пернатих помічників, на ділянці можна встановити годівнички, а для жаб — залишити невеликі ємності з водою.

Комплексний підхід, що поєднує профілактику, пастки, народні засоби та залучення природних ворогів, дозволяє значно скоротити популяцію слимаків і захистити майбутній урожай.

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