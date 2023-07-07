Івана Купала 2023: традиції та заборони свята

Свято Івана Купала є традиційним в Україні й відзначається 7 липня. Воно має давні коріння і пов'язане з поклонінням Сонцю, воді та природі. Це свято поєднує в собі язичницькі та християнські традиції.

Назва свята має християнське походження, вона пов'язана з ім'ям Іоанна Хрестителя. За легендою, він був попередником Ісуса Христа, який передбачив його пришестя і пізніше хрестив Ісуса в річці Йордан. Хреститель перекладається з грецької як "той, хто купає".

Під час свята Івана Купала відбуваються різноманітні обряди та ритуали. Один з найвідоміших обрядів полягає у спалюванні великого костра, навколо якого люди танцюють, співають пісні та стрибають через полум'я. Цей ритуал символізує очищення й відродження.

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Також поширеними традиціями свята Івана Купала є: виготовлення та пускання на воду купальських вінків зі свічками, збирання лікарських трав та квітів, купання в річках і озерах, а також пошуки квітки папороті, яка, за повір'ям, має магічні властивості.

Традиції свята:

Вогнище: Одним з найважливіших атрибутів свята Івана Купала є велике вогнище, навколо якого збираються люди. Ввечері або вночі вони стрибають через полум'я, що символізує очищення й відродження. Також навколо костра танцюють, співають пісні та проводять різні ритуали.

Водні обряди: Люди купаються в річках, озерах або сходяться біля джерел, вірячи в їхню силу очищення цього дня. Також поширеним обрядом є масові плавання, коли люди тримають один одного за руки.

Квіткові вінки: Дівчата виготовляють квіткові вінки зі свіжих квітів і надягають їх на голову. Вінки символізують красу і плодючість, а також використовуються як обереги від злих сил. Потім вінки дівчатами спускаються на воду і їхні власниці чекають, поки якийсь з хлопців впіймає її вінок. Таким чином раніше дівчата визначали майбутнього нареченого.

Купальські ліхтарики: Виготовлення та пускання на воду купальських ліхтариків є ще одним поширеним обрядом. Люди прикрашають річкові човники або спеціально зроблені ліхтарики свічками й запускають їх на воду. Це символізує відпущення минулого та привітання нового життя.

Збирання лікарських трав: В цей день віриться, що лікарські трави мають особливу силу. Люди збирають різні трави, такі як полин, ромашка, м'ята тощо, які потім використовують для приготування настоїв. Вірять, що такі засоби мають цілющу і захисну силу.

Заборони 7 липня на Івана Купали:

Існує переказ, що в ніч на Івана Купала відбуваються різні надприродні явища та з'являються негативні сутності, такі як відьми, чаклуни, водяні, русалки та лісовики. Вважається, що відьми літають на мітлах над землею та збираються на Лисій горі. Щоб захиститися від них, вішають кропиву на вікна та двері.

Цього дня заборонено гуляти наодинці у лісі та біля водойм, особливо в незнайомих і диких місцях, де можуть "мешкати злі духи, такі як русалки та лісовики".

Не проводьте весь день на самоті і в мовчанні, оскільки віриться, що негативні сили можуть завдати шкоди таким людям. Краще проводити час у компанії, зустрічаючи гостей або відвідуючи інших людей, а також виходити у людні місця.

Уникайте піднімання чужих грошей з землі, оскільки це може призвести до негараздів.

Не залишайтеся сумними, не страждайте та не зациклюйтесь на поганих подіях минулого, оскільки це може подовжити поганий настрій. Замість цього радійте, посміхайтеся та радуйтеся, що принесе вам удачу та благополуччя.

Рекомендується не спати принаймні до півночі, щоб уникнути можливих неприємностей з боку Домового, який може турбувати чи надсилати кошмари.

Не рекомендується стригтися, фарбуватися або робити інші маніпуляції з волоссям, щоб воно зростало добре.

Утримуйтеся від скарг на своє життя, долю, здоров'я або погані події, оскільки це може лише погіршити ситуацію.

Народні прикмети, пов'язані з 7 липня:

Якщо ніч буде зоряна, очікуйте багато грибів. Якщо на рослинах видно велику росу, то це означає хороший урожай огірків. Якщо очікується дощ, може бути поганий урожай. Якщо дощ триватиме сім днів, після цього настане спекотне липневе літо. Якщо коники голосно цокочуть, очікується спекотна погода. Гроза буде мало горіхів. Якщо квіти сильно пахнуть, настане дощ. Кування зозулі означає холодну осінь. Спів цвіркунів цього дня означає теплу зиму.

Раніше ми повідомляли, чому інколи корисно гуляти під дощем.

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