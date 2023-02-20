Як довжина кабелю впливає на швидкість зарядки пристрою

Часто телефон буває треба зарядити максимально швидко. Тут може виникнути питання: чи впливає довжина зарядного кабелю на швидкість зарядки?

За словами експертів, довжина кабелю дійсно має значення і відіграє певну роль у деяких випадках. Проте не варто купувати найкоротший кабель.

Читайте також: Скільки відсотків батареї має залишатись, щоб смартфон можна було ставити заряджатись

Більша довжина кабелю створює вищий опір, відповідно – видає меншу напругу. Тобто чим довше кабель – тим більше часу піде на цикл повної зарядки.

Але іноді є необхідність мати подовжений кабель, наприклад, якщо розетка далеко, а смартфон треба постійно тримати поряд. В таких випадках можна подумати про покупку подовжувача, а не довгого дроту.

Проте мати дуже короткий кабель – теж не завжди виправдано.Смартфон та інші пристрої можуть обмежувати вхідну напругу, тому це не дасть бажаного ефекту. Кабель живлення сам по собі не може значно пришвидшити зарядку. Найкраще – використовувати фірмовий USB-пристрій, який був у комплекті з телефоном.

Також слід звернути увагу на товщину кабелю. Кабель з більшим діаметром матиме більшу пропускну здатність, але дивитися треба на калібр внутрішнього плетіння, а не товщину самого дроту з ізоляцією та обмоткою.

Швидкість зарядки смартфона визначається технічними можливостями зарядного пристрою і параметрами кабелю. Всі важливі характеристики вказуються на коробках пристроїв

Тобто, якщо хочете вибрати якісний кабель для зарядки пристроїв, зверніть увагу на:

довжину шнура;

максимальний вихідний струм;

здатність підтримувати функцію «швидкої зарядки».

Нагадаємо, що під час заряджання смартфона від павербанку є певні правила. Завдяки цьому ваш гаджет буде добре функціонувати. Раніше ми писали про одну маленьку хитрість, яка допоможе зарядити смартфон значно швидше та як врятувати кабель смартфона від поломки.

Якщо на гаджеті з'явились подряпини та затертості, то відполірувати екран смартфона або планшета легко, але робити це слід обережно, щоб не пошкодити його. Позбутись подряпин на екрані смартфона можна легко за допомогою зубної пасти.

Акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це спричиняє зношеність компонентів вашого гаджета.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!