Як з бочки: рецепт квашених огірків на зиму

Квашені огірки з насиченим смаком і приємною хрусткістю легко приготувати вдома. За цим рецептом вони виходять майже такими ж, як традиційні бочкові, але зберігаються у звичайних скляних банках під металевою кришкою всю зиму.

Для найкращого результату обирайте свіжі, щільні та невеликі огірки. Саме вони після квашення залишаються пружними й не втрачають текстури. Про це пише Shuba.

Кількість часнику та кропу можна змінювати на власний смак. Ці інгредієнти надають закусці характерного аромату, але не заважають природному процесу ферментації. Квашені огірки належать до ферментованих продуктів, які цінують не лише за смак, а й за корисні властивості. Завдяки природному бродінню вони добре зберігаються без втрати смакових якостей.

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Інгредієнти (на 3-літрову банку)

огірки — 2 кг;

кріп — 30 г;

часник — 5 зубчиків;

сіль — 60 г;

вода — 1,2 л.

Спосіб приготування

Переберіть огірки, зріжте плодоніжки та ретельно промийте. Залийте холодною водою й залиште на 6 годин. Замочування допоможе зробити плоди більш пружними та хрусткими. Промийте кріп, очистьте часник і наріжте його великими шматочками. У холодній питній воді повністю розчиніть сіль. Трилітрову банку добре вимийте та висушіть. На дно банки покладіть частину кропу й часнику, після чого щільно викладіть огірки. Залийте їх підготовленим розсолом і накрийте кришкою. Залиште банку при кімнатній температурі на 3–4 дні. За цей час розпочнеться процес природного молочнокислого бродіння. Після завершення ферментації злийте розсіл у каструлю та прокип'ятіть його протягом 5 хвилин. Огірки швидко промийте гарячою водою й знову залийте киплячим розсолом. Накрийте банку кришкою та поставте у велику каструлю. Налийте теплу воду так, щоб вона не доходила приблизно 3 см до горлечка банки. Після закипання стерилізуйте 15 хвилин. Одразу після стерилізації герметично закатайте банку. Переверніть її догори дном, укутайте та залиште до повного охолодження. Під час бродіння банку краще тримати в темному місці при стабільній кімнатній температурі. Швидкість ферментації залежить від температури: у теплі процес проходить швидше, однак найкращий смак формується поступово. Якщо плануєте споживати огірки без тривалого зберігання, періодично куштуйте їх, щоб визначити момент, коли вони набудуть бажаної кислинки.

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