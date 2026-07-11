Як охолодити спальню за дві секунди: простий лайфхак

Після кількох днів сильної спеки, коли температура повітря перевищувала +35 °C, багато українців шукали способи охолодитися, особливо вночі. Водночас не всі популярні поради з інтернету виявляються справді ефективними.

Експерти назвали простий лайфхак, який допоможе легше засинати у спекотну погоду. Як повідомляє Express із посиланням на фахівців Good Housekeeping, достатньо лише на кілька секунд пересунути ліжко подалі від стіни, щоб зробити нічний відпочинок комфортнішим.

Експерти пояснюють, що найбільше це стосується зовнішніх стін або тих, на які протягом дня потрапляє пряме сонячне проміння. За спекотної погоди вони накопичують тепло, а після заходу сонця ще довго віддають його в приміщення.

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Якщо ліжко стоїть впритул до такої стіни, людина фактично спить поруч із поверхнею, яка продовжує випромінювати тепло, що лише посилює відчуття задухи та ускладнює засинання. Фахівці радять відсунути ліжко хоча б на кілька сантиметрів. Невеликий проміжок покращить циркуляцію повітря між стіною та матрацом, завдяки чому до спального місця передаватиметься менше накопиченого тепла.

Такий простий спосіб не охолодить кімнату повністю, проте може зробити сон значно комфортнішим без використання кондиціонера чи інших додаткових пристроїв.

Нагадаємо, ми вже писали, як охолодитись у спеку.

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