Як платити менше за комуналку: найкращі способи економії електроенергії

З урахуванням цін на електроенергію енергоощадження стає актуальною та важливою темою. Зниження споживання електроенергії не лише допоможе зекономити кошти, але й позитивно вплине на довкілля.

UAportal розповість про десять10 ефективних способів, які допоможуть заощадити використання електрики в домашніх умовах.

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Перехід на енергозберігаючі лампи. Замініть звичайні лампочки на енергозберігаючі або світлодіодні, оскільки вони споживають менше енергії та мають довший термін служби.

Замініть звичайні лампочки на енергозберігаючі або світлодіодні, оскільки вони споживають менше енергії та мають довший термін служби. Вимикайте електроприлади у режимі "очікування". Навіть коли електроприлади не використовуються, вони можуть витрачати електроенергію у цьому режимі. Вимикайте прилади з розеток, коли вони не потрібні.

Використовуйте таймери. Встановлення таймерів на освітлення та електроприлади дозволить автоматично вимикати їх у заданий час, що знизить непотрібне споживання електроенергії.

Встановлення таймерів на освітлення та електроприлади дозволить автоматично вимикати їх у заданий час, що знизить непотрібне споживання електроенергії. Коректне використання холодильника. Забезпечте, щоб дверцята холодильника були добре закриті, та періодично очищайте холодильник.

Забезпечте, щоб дверцята холодильника були добре закриті, та періодично очищайте холодильник. Вибирайте енергоефективні побутові прилади. Обирайте електроприлади з класом А+++, що споживають менше електроенергії та ефективно працюють.

Правильне управління температурою. Встановіть оптимальну температуру в приміщенні взимку та скористайтеся вентиляторами або енергозберігаючими кондиціонерами влітку.

Встановіть оптимальну температуру в приміщенні взимку та скористайтеся вентиляторами або енергозберігаючими кондиціонерами влітку. Використовуйте природне освітлення. Максимально використовуйте денне світло, відкриваючи жалюзі та гардини, це допоможе знизити залежність від штучного освітлення.

Максимально використовуйте денне світло, відкриваючи жалюзі та гардини, це допоможе знизити залежність від штучного освітлення. Розгляньте встановлення сонячних батарей. Встановлення сонячних панелей на даху дому дозволить отримувати енергію від сонячних променів та знизити споживання електроенергії.

Регулярне обслуговування електроприладів. Очищуйте та технічно обслуговуйте електроприлади.

Очищуйте та технічно обслуговуйте електроприлади. Поступове збільшення температури в холодний період. У холодну пору не робіть раптового збільшення температури, а краще підйом температури робіть поступово.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як платити за воду менше. Зокрема, ефективна економія можлива лише у випадку, якщо у вашій квартирі встановлений робочий лічильник, що опломбований і повірений.

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