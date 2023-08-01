Як платити менше за комуналку: найкращі способи економії електроенергії
Як платити менше за комуналку: найкращі способи економії електроенергії
З урахуванням цін на електроенергію енергоощадження стає актуальною та важливою темою. Зниження споживання електроенергії не лише допоможе зекономити кошти, але й позитивно вплине на довкілля.
UAportal розповість про десять10 ефективних способів, які допоможуть заощадити використання електрики в домашніх умовах.
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- Перехід на енергозберігаючі лампи. Замініть звичайні лампочки на енергозберігаючі або світлодіодні, оскільки вони споживають менше енергії та мають довший термін служби.
- Вимикайте електроприлади у режимі "очікування". Навіть коли електроприлади не використовуються, вони можуть витрачати електроенергію у цьому режимі. Вимикайте прилади з розеток, коли вони не потрібні.
- Використовуйте таймери. Встановлення таймерів на освітлення та електроприлади дозволить автоматично вимикати їх у заданий час, що знизить непотрібне споживання електроенергії.
- Коректне використання холодильника. Забезпечте, щоб дверцята холодильника були добре закриті, та періодично очищайте холодильник.
- Вибирайте енергоефективні побутові прилади. Обирайте електроприлади з класом А+++, що споживають менше електроенергії та ефективно працюють.
- Правильне управління температурою. Встановіть оптимальну температуру в приміщенні взимку та скористайтеся вентиляторами або енергозберігаючими кондиціонерами влітку.
- Використовуйте природне освітлення. Максимально використовуйте денне світло, відкриваючи жалюзі та гардини, це допоможе знизити залежність від штучного освітлення.
- Розгляньте встановлення сонячних батарей. Встановлення сонячних панелей на даху дому дозволить отримувати енергію від сонячних променів та знизити споживання електроенергії.
- Регулярне обслуговування електроприладів. Очищуйте та технічно обслуговуйте електроприлади.
- Поступове збільшення температури в холодний період. У холодну пору не робіть раптового збільшення температури, а краще підйом температури робіть поступово.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як платити за воду менше. Зокрема, ефективна економія можлива лише у випадку, якщо у вашій квартирі встановлений робочий лічильник, що опломбований і повірений.
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