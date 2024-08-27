Як отримати додаткову відпустку у зв‘язку з одруженням та народженням дитини військовому

Законодавство України передбачає ряд відпусток для військовослужбовців, які дозволяють їм відновити сили та забезпечити баланс між службою та особистим життям. Розглянемо детальніше види відпусток, їх тривалість та умови надання. Про це пише РБК.

Відпустки за сімейними обставинами

Відпустка у зв'язку з одруженням: Військовослужбовцю надається відпустка тривалістю до 10 календарних днів.

Відпустка у зв'язку з народженням дитини:

Чоловікам-військовослужбовцям надається відпустка тривалістю 14 календарних днів.

Жінкам-військовослужбовцям надається відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами (70 днів) та післяпологова відпустка (56 днів). Також передбачена відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Інші види відпусток

Щорічна відпустка: Військовослужбовці мають право на щорічну відпустку тривалістю до 30 календарних днів.

Відпустка для лікування:

При пораненні – 45 або 60 днів.

При захворюванні – 30 днів.

Можливе продовження відпустки для лікування за рішенням ВЛК.

Відпустка за сімейними обставинами: Надається у випадках смерті близьких родичів, стихійних лих тощо.

Відпустка за знищення ворожої техніки: За кожну одиницю знищеної техніки надається відпустка до 15 календарних днів на рік.

Відпустка для військовослужбовців, які повернулися з полону: 90 календарних днів без поділу на частини.

Як оформити відпустку?

Для отримання відпустки військовослужбовець подає рапорт командиру військової частини. Рішення про надання відпустки приймається командиром з урахуванням оперативно-тактичної обстановки та інтересів військової служби.

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Важливі моменти

Терміни надання відпустки:

Законодавством встановлені граничні терміни для надання деяких видів відпусток (наприклад, відпустка у зв'язку з народженням дитини).

Порядок обчислення відпустки:

Тривалість відпустки обчислюється в календарних днях.

Оплата відпустки:

За час відпустки військовослужбовцю виплачується грошове забезпечення.

Законодавство України гарантує військовослужбовцям право на відпустки для відновлення сил та вирішення сімейних питань. Однак, порядок надання відпусток може мати певні особливості залежно від виду відпустки та конкретної ситуації. Тому, для отримання детальної інформації, рекомендується звернутися до командира військової частини або юриста.

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