Як подбати про безпеку домашніх тварин у разі ядерного вибуху

Як захистити тварин від радіації при ядерному вибуху

Ініціатива Save Pets of Ukraine від Kormotech пропонує корисні поради власникам домашніх тварин, як забезпечити їх безпеку в разі ядерного вибуху.

Найголовніше – залишайтесь спокійними і дотримуйтесь інструкцій Державної служби з надзвичайних ситуацій. Це допоможе зменшити стрес у ваших домашніх улюбленців.

Читайте також: У Запоріжжі розпочинаються навчання на випадок аварії на ЗАЕС

Основні поради

Тримайте тварин у безпечному місці, наприклад, в підвалі або підземному приміщенні, якщо вони доступні. Це захистить їх від радіації; Якщо ваша тварина була на вулиці під час вибуху, оперативно помийте її, використовуючи шампунь або мило. Якщо немає спеціальних засобів, просто промийте тварину водою; Пам'ятайте про свою безпеку під час миття тварини. Використовуйте гумові рукавички і маску для обличчя. Якщо у вас є порізи або подряпини на шкірі, захистіть їх, щоб уникнути потрапляння радіоактивних матеріалів у рану. Після миття тварини обов'язково мийте руки та обличчя; Зробіть простір безпечним для тварин. Витріть миски та килимки для домашніх тварин, а потім покладіть ганчірки в пакет або герметичну коробку, яку тримайте в недоступному для тварин і людей місці.

Їжа для вашого чотирилапого друга

Найбезпечніше годувати вашого улюбленця кормом, який має бути закритим у герметичних банках або пакетах. Важливо придбати достатню кількість корму заздалегідь.

Також важливо зберігати корм для своїх домашніх тварин у герметичних контейнерах, таких як банки або коробки. Перед відкриттям контейнера, ретельно протріть його вологою тканиною або чистим рушником.

Вода для вашого улюбленця

Підготуйте достатній запас води, зберігаючи її у щільно закритих контейнерах заздалегідь. Пам'ятайте, що вода з кранів, водойм або криниць може бути небезпечною в часи надзвичайних ситуацій.

Важливо зазначити, що рекомендація "обмежувати доступ до води, щоб у тварини не було потреби в туалеті" є шкідливою. В разі трагедії враховуйте, що вам і вашій родині, включаючи вашого улюбленця, буде потрібно велику кількість чистої води для пиття, тому підготуйте достатній запас води для всіх.

Читайте також: Вчені показали, що буде у випадку ядерної війни

Санітарні процедури для домашніх тварин

Для кішок: Розмістіть газети, пелюшки або використовуйте наповнювач для туалету у зоні доступу вашої кішки. Обирайте ті матеріали, які мають закрите пакування.

Якщо кошачий наповнювач або пелюшки були відкриті на момент аварії, вони вважаються небезпечними для використання, оскільки можуть мати поглинальні властивості.

Підходьте до видалення відходів як до потенційно забрудненого матеріалу. Не торкайтесь їх голими руками та негайно упаковуйте їх разом з іншими забрудненими речами.

Для собак: Врахуйте, що деякий час собаці буде заборонено виходити на вулицю. Тому важливо створити окремий простір, де вона може використовувати туалет. Підготуйте ящик з ґрунтом, який нагадуватиме їй звичну місцевість і слугуватиме тимчасовим туалетом.

Першого дня собака може не намагатися виконати свої потреби, оскільки вони охайні і уникають забруднення там, де сплять, їдять або граються.

Спостерігайте за її поведінкою: якщо вона починає шукати місце, де можна сходити в туалет (наприклад, скиглить хвостиком або шкрябається), відведіть її до відведеного місця і поясніть, що тут можна виконувати потреби. Якщо нічого не виходить, не тискайте на неї, а через годину повторіть спробу. Пояснюйте спокійно, що це тимчасові умови, і з часом все повернеться до норми.

Щоб полегшити процес, можна зробити теплі компреси на живіт собаки, наприклад, покласти теплу вологу серветку або рушник і погладити її. Важливо уникати використання сечогінних або проносних засобів, оскільки вони можуть погіршити ситуацію.

Дії при переході до безпечного місця для тварин

Для невеликих тварин, таких як котики чи собачки, підготуйте контейнер для переноски. Заверніть його в поліетилен, залишивши отвір для доступу та дихання. Закрийте цей отвір марлею, яку можна обмотати кількома шарами.

У випадку більших собак одягніть їх у їхній одяг, особливо зимовий одяг, такий як куртки та взуття. Застосуйте намордник, який також можна обмотати марлею.

Важливо зауважити, що немає науково обґрунтованих даних, що підтверджують рекомендацію використання йодиду калію для тварин.

Читайте також: У МОЗ попередили про евакуацію під час вибуху на ЗАЕС: що потрібно знати

Підготуйте "тривожну валізу" для вашої тварини

Сухий корм; Переноска для котиків, собак маленьких порід, або кошенят/цуценят; Запас води та миска для води або поїлка; Якщо ваша тварина має хронічні захворювання, не забудьте включити запас ліків; Важливі документи, такі як ветеринарні папери, паспорт тварини та контактні дані ветеринара; Вологі серветки для гігієни тварини; Підстилка для комфорту та гігієни; Повідець, щоб мати можливість керувати твариною під час евакуації; Намордник, якщо це необхідно для безпеки тварини та навколишніх; Запас стресових "нагород" або розваг, які можуть заспокоїти тварину.

Не забудьте також зробити запас їжі, води та ліків на мінімум 7 днів.

Найголовніше, зберігайте свій звичний режим, грайтесь зі своєю твариною, вчіть її команди – це може відволікти її від стресу. І найважливіше – зберігайте спокій, тому що тварини відчувають наш настрій. Бажаємо, щоб ці поради ніколи не знадобилися вам!

Раніше міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) прокоментувало загрозу роботи Запорізької атомної електростанції через підрив росіянами дамби Каховської ГЕС. А експерти з Енергоатому пояснили, що чекає на українців у разі ядерного вибуху на ЗАЕС.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!