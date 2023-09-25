Як самостійно зробити компостну яму для листя та бадилля: поради досвідчених городників

Як зробити компостну яму для створення добрив з листя та бадилля

Компост – це важливий елемент для поліпшення якості ґрунту та раціонального використання біо-відходів. Цей процес дозволяє ефективно використовувати органічні відходи та уникнути надлишкового навантаження на сміттєзвалища.

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Компостування є важливим кроком у збереженні навколишнього середовища та поліпшенні структури ґрунту. Він допомагає зменшити кількість відходів, зберігати вологу в ґрунті та створювати поживний ґрунт для рослин, пише "Апостроф". Основними вимогами до створення компостної ями є дотримання певних правил та умов:

Вибір місця: Перш за все, необхідно вибрати відповідне місце для компостної ями. Дуже важливо враховувати розташування найближчих джерел води та колодязів. Компост не повинен розташовуватися поруч з ними, оскільки вода може стати забрудненою від продуктів розкладання компосту під час дощів. Місце розташування має бути вище рівня найближчого колодязя та віддаленим на відстань 25-30 метрів. Захист від сонця: Сонячні промені можуть негативно впливати на процес компостування, сприяючи перегріванню та запахам. Тому рекомендується облаштовувати компостною яму на затіненій території. Забезпечення вологості: Компост має мати консистенцію віджатої губки. У випадку недостатньої вологості, він може стати занадто щільним. Тому важливо регулярно поливати компост та накривати його від сонця. Після сильних дощів також рекомендується перемішувати його. Дощові черв’яки: У компостній ямі можуть бути корисні дощові черв’яки, які сприяють перетворенню органічних відходів на гумус і виділяють тепло. Іноді їх доводиться додавати самостійно.

Повністю готовий компост має вигляд чорної землі та готовий до використання. Нерозкладені відходи, які залишилися, можуть бути використані як удобрення для динячих грядок або для мульчування багаторічних рослин.

Список матеріалів, які можна та не можна додавати до компосту

Можна додавати:

Листя та траву.

Харчові відходи органічного походження.

Сухе листя.

Хвоя.

Чайна заварка та кавова макуха.

Непридатні для їжі овочі і фрукти.

Скошена трава та сіно.

Коріння і гілки дерев.

Деревна зола.

Папір без ламінування і кольорового друку.

Гній.

Нефарбовані дерев’яні вироби.

Не можна додавати:

Кістки тварин.

Трупи птахів та тварин, зіпсоване м'ясо, сало, молочні продукти.

Екскременти тварин.

Комахи-шкідники.

Рослини з ознаками хвороб.

Бур'яни, що вже вступили в період цвітіння.

Пластик, метал, гума та інші неорганічні матеріали.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як пришвидшити приготування компосту в три рази.

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