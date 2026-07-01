Як захистити житло від перегріву у спеку: топ корисних порад

З настанням літньої спеки підтримувати комфортну температуру в будинку без кондиціонера стає непросто. Втім, навіть без дорогого кліматичного обладнання можна зробити оселю прохолоднішою, якщо дотримуватися кількох простих правил.

Фахівці Фонду енергозбереження радять насамперед не впускати спеку до приміщення вдень, а прохолоду — навпаки, використовувати у вечірні та нічні години. Вони назвали п'ять ефективних способів, які допоможуть легше пережити спекотні дні.

Провітрюйте лише тоді, коли надворі прохолодніше

Поширена помилка — залишати вікна відчиненими протягом усього дня. Якщо температура на вулиці вища, ніж у квартирі, гаряче повітря лише швидше нагріває приміщення. Тому вдень вікна краще тримати зачиненими, а провітрювати оселю пізно ввечері, вночі або рано-вранці.

Захищайте кімнати від сонячного проміння

Щоб не допустити перегріву стін, меблів і підлоги, варто закривати вікна щільними шторами, жалюзі або ролетами. Особливо це стосується кімнат, вікна яких виходять на сонячний бік.

Використовуйте вентилятор правильно

Вентилятор не охолоджує повітря, але створює його циркуляцію, завдяки чому людині стає значно комфортніше. Для роботи або відпочинку достатньо навіть компактного настільного вентилятора, який забезпечить локальний потік прохолодного повітря.

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Менше нагрівайте квартиру побутовою технікою

У найспекотніші години бажано рідше користуватися духовкою, плитою та іншими приладами, що виділяють багато тепла. Якщо є можливість, готуйте їжу вранці або ввечері, а вдень надавайте перевагу легким холодним стравам.

Подбайте про теплоізоляцію

Якісні вікна та теплоізоляція допомагають зберігати комфортний мікроклімат не лише взимку, а й улітку. Якщо заміна вікон поки не планується, можна скористатися сонцезахисною дзеркальною плівкою, яка відбиває частину сонячного тепла ще до того, як воно потрапить у приміщення.

Фахівці також нагадують, що тривала спека створює додаткове навантаження на організм, особливо на серцево-судинну систему. У спекотні дні важливо підтримувати водний баланс, уникати перегріву та стежити за температурою в оселі, адже це питання не лише комфорту, а й здоров'я.

Нагадаємо, ми вже писали, як охолодитись у спеку.

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