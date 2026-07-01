Как защитить жилье от перегрева в жару: топ полезных советов

С наступлением летнего зноя поддерживать комфортную температуру в доме без кондиционера становится непросто. Впрочем, даже без дорогого климатического оборудования можно сделать дом прохладнее, если соблюдать несколько простых правил.

Специалисты Фонда энергосбережения советуют, прежде всего, не впускать жару в помещение днем, а прохладу — наоборот, использовать в вечерние и ночные часы. Они назвали пять эффективных способов, которые помогут легче пережить жаркие дни.

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Проветривайте только тогда, когда на улице прохладнее

Распространенная ошибка – оставлять окна открытыми в течение всего дня. Если температура на улице выше, чем в квартире, горячий воздух только быстрее нагревает помещение. Поэтому днем окна лучше держать закрытыми, а проветривать дом поздно вечером, ночью или ранним утром.

Защищайте комнаты от солнечных лучей

Чтобы не допустить перегрева стен, мебели и полов, следует закрывать окна плотными шторами, жалюзи или ролетами. Особенно это касается комнат, окна которых выходят на солнечную сторону.

Используйте вентилятор правильно

Вентилятор не охлаждает воздух, но создает его циркуляцию, благодаря чему человеку становится гораздо комфортнее. Для работы или отдыха достаточно даже компактного настольного вентилятора, обеспечивающего локальный поток прохладного воздуха.

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Меньше нагревайте квартиру бытовой техникой

В самые жаркие часы лучше реже воспользоваться духовкой, плитой и другими приборами, выделяющими много тепла. Если есть возможность, готовьте еду утром или вечером, а днем отдавайте предпочтение легким холодным блюдам.

Позаботьтесь о теплоизоляции

Качественные окна и теплоизоляция помогают сохранять комфортабельный микроклимат не только зимой, но и летом. Если замена окон пока не планируется, можно воспользоваться солнцезащитной зеркальной пленкой, отражающей часть солнечного тепла еще до того, как оно попадет в помещение.

Специалисты также напоминают, что продолжительная жара создает дополнительную нагрузку на организм, особенно на сердечно-сосудистую систему. В жаркие дни важно поддерживать водный баланс, избегать перегрева и следить за температурой в доме, ведь это вопрос не только комфорта, но и здоровья.

Напомним, мы уже писали, как охладиться в жару.

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