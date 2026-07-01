Яка категорія військовозобов’язаних втратить бронь від мобілізації з 1 липня

У липні 2026 року в Україні продовжують діяти оновлені правила бронювання військовозобов'язаних. Як і раніше, право на відстрочку мають працівники підприємств, установ та організацій, які визнані критично важливими для функціонування держави та економіки.

Водночас для оформлення броні необхідно відповідати низці встановлених вимог. Про це повідомляє Міноборони.

Хто може отримати бронювання

Бронювання є одним із видів відстрочки від мобілізації, який дозволяє військовозобов'язаному тимчасово не підлягати призову під час виконання службових обов'язків. Оформити бронь самостійно неможливо — цим займається роботодавець. Саме підприємство подає необхідні документи, якщо має статус критично важливого. Для державних установ, силових структур і підприємств оборонного сектору діють окремі правила, тоді як приватний бізнес повинен відповідати визначеним критеріям.

Після ухвалення урядової постанови №692 від 30 травня 2026 року для приватних компаній запровадили оновлені вимоги. Підприємства, які вже мають статус критично важливих, можуть користуватися ним до завершення перехідного періоду, орієнтовно до 1 вересня 2026 року. Після цього вони повинні повторно підтвердити відповідність новим критеріям.

Поки триває перевірка, уже оформлені бронювання залишаються чинними.

Які працівники найчастіше підлягають бронюванню

Право на бронювання залежить насамперед не від професії, а від місця роботи. Найчастіше відстрочку отримують співробітники:

органів державної влади та місцевого самоврядування;

підприємств оборонно-промислового комплексу;

об'єктів критичної інфраструктури;

медичних установ;

підприємств енергетичної галузі;

залізничного транспорту, метро та логістичних компаній;

телекомунікаційної сфери;

підприємств агропромислового комплексу;

компаній, що працюють у сфері інформаційних технологій та кібербезпеки;

міжнародних гуманітарних організацій.

Окремі умови діють і для резидентів "Дія.City". Для отримання права на бронювання компанія повинна не лише мати відповідний статус, а й відповідати вимогам щодо податкової дисципліни, рівня середньої заробітної плати, структури доходів та інших критеріїв. Для стартапів також враховуються отримані інвестиції, гранти або фінансові показники.

Водночас сам статус резидента "Дія.City" автоматичного права на бронювання не надає.

Нові вимоги щодо заробітної плати

Однією з головних змін стали нові вимоги до середньої зарплати на підприємствах приватного сектору. Щоб компанія могла оформлювати бронювання, середній рівень оплати праці має становити щонайменше три мінімальні заробітні плати — 25 941 гривню. Для підприємств, розташованих у прифронтових регіонах, встановлено нижчий поріг — 21 618 гривень.

Якщо під час перевірки буде встановлено, що підприємство не відповідає цим вимогам, воно може втратити статус критично важливого, а разом із ним — і право бронювати своїх працівників.

Крім того, законодавством передбачено обмеження щодо кількості заброньованих співробітників. Зазвичай вона не може перевищувати 50% військовозобов'язаних працівників, хоча для окремих сфер, зокрема енергетики чи оборонної промисловості, допускається бронювання до 100% персоналу.

Також одна людина може бути заброньована лише за основним місцем роботи.

Як оформлюється бронювання

Подання документів здійснює роботодавець через портал "Дія" із використанням електронного підпису або за процедурою через Міністерство економіки. Від працівника потрібно лише, щоб його військово-облікові дані були актуальними в реєстрі "Оберіг" та був чинний військово-обліковий документ.

У разі подання заявки через "Дію" рішення зазвичай ухвалюється протягом 1–3 днів. Якщо документи подаються через Міністерство економіки, процедура може тривати до п'яти робочих днів, а в окремих випадках — довше. Бронювання оформлюється переважно на шість або дванадцять місяців. Після завершення цього строку його необхідно поновлювати.

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Чи можна оформити бронь, якщо є розшук ТЦК

Особи, які перебувають у розшуку територіальних центрів комплектування через порушення правил військового обліку, не можуть одразу отримати бронювання. Спочатку необхідно усунути порушення: оновити військово-облікові дані, знятися з розшуку та, за потреби, сплатити адміністративний штраф. Лише після цього можна оформлювати бронювання у загальному порядку.

Чому можуть відмовити

Підставою для відмови можуть стати як проблеми з боку працівника, так і невідповідність підприємства встановленим критеріям.

Серед найпоширеніших причин:

неофіційне працевлаштування;

неактуальні дані у військових реєстрах;

наявність іншої відстрочки;

виключення з військового обліку;

невідповідність підприємства критеріям критично важливого;

податкова заборгованість компанії;

перевищення дозволеної квоти на бронювання.

Як перевірити статус бронювання

Найзручніше перевірити інформацію можна через застосунок "Резерв+". Там відображається статус "Заброньовано", термін дії відстрочки та назва роботодавця.

Крім того, підтвердити наявність бронювання можна через портал "Дія", у територіальному центрі комплектування або у кадровій службі підприємства. За потреби роботодавець чи ТЦК можуть видати паперове підтвердження, яке рекомендують зберігати разом із військово-обліковими документами.

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