Які вживані моделі авто з-за кордону найпопулярніші в Україні

У лютому 2026 року український автопарк поповнився 14,8 тисячі уживаних легкових автомобілів, імпортованих з-за кордону. Це на 13 % менше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Про це повідомляють аналітики "УкрАвтопрому". Найбільшу частку ринку — 61 % — зайняли автомобілі з бензиновими двигунами (торік цей показник становив лише 46 %). Дизельні моделі посіли друге місце з часткою 22 %, гібриди — 8 % (зростання порівняно з 5 % минулого року). Електромобілі різко втратили позиції: їхня частка обвалилася з 22 % до 6 %. Основна причина — відновлення сплати ПДВ на імпорт "електрики" з 1 січня 2026 року. Автомобілі з ГБО зайняли 3 % ринку (торік — 4 %).

Лідером сегмента імпортованих вживаних авто традиційно став Volkswagen Golf — зареєстровано 700 одиниць. Модель цінують за легендарну надійність, комфорт, продуману ергономіку та привабливу ціну на вторинному ринку. Друге та третє місця також посіли німецькі моделі.

ТОП-10 найпопулярніших вживаних автомобілів, імпортованих з-за кордону в лютому 2026 року:

Volkswagen Golf — 700 шт. Audi Q5 — 642 шт. Volkswagen Tiguan — 590 шт. Škoda Octavia — 519 шт. Nissan Rogue — 508 шт. Renault Mégane — 479 шт. Volkswagen Passat — 352 шт. Ford Escape — 326 шт. Audi A4 — 304 шт. Nissan Qashqai — 301 шт.

Спад імпорту на 13 % порівняно з лютим 2025 року пояснюється кількома факторами: відновленням оподаткування електромобілів, стабілізацією курсу та поступовим насиченням ринку після активних закупівель у попередні місяці. Водночас бензинові моделі продовжують домінувати завдяки доступності, відносно недорогому обслуговуванню та великій кількості пропозицій на європейських аукціонах.

Volkswagen Golf і надалі утримує першість як найпопулярніший імпортований автомобіль в Україні — це вже не перший рік поспіль. Якщо тенденція збережеться, за підсумками першого кварталу 2026 року німецькі моделі можуть ще більше зміцнити свої позиції на вторинному ринку.

