Хто має право на виплату до 21 тисячі гривень та як її отримати

В Україні безробітні громадяни можуть розраховувати на грошову допомогу від 650 до 21 924 гривень щомісяця. Її розмір залежить від трудового стажу, попереднього заробітку та тривалості перебування без роботи. Тривалість виплат становить до 360 днів, а для осіб передпенсійного віку — до 720 днів. Подати заявку можна онлайн через портал "Дія" або особисто у центрі зайнятості.

Як повідомляє портал "Дія", право на допомогу мають як застраховані особи, які сплачували єдиний соціальний внесок, так і незастраховані, якщо їх офіційно визнано безробітними. Отримати виплати можуть усі громадяни працездатного віку до настання пенсійного, у тому числі ті, хто має право на пенсію за вислугою років. Також допомога доступна людям з інвалідністю, які ще не досягли пенсійного віку, та неповнолітнім, що втратили роботу через скорочення або ліквідацію підприємства.

Сума допомоги визначається індивідуально. Мінімальні виплати — від 650 до 1000 гривень — отримують ті, хто має стаж менше шести місяців, був звільнений за порушення трудової дисципліни або шукає перше місце роботи після навчання чи служби. Для решти сума залежить від стажу: до двох років — 50% середньої зарплати, від двох до шести — 55%, від шести до десяти — 60%, понад десять років — 70%.

Протягом перших трьох місяців допомогу виплачують у повному обсязі, далі сума зменшується — до 80% у наступні 90 днів і до 70% надалі. Максимальний розмір допомоги не може перевищувати чотири прожиткові мінімуми, що на початок 2025 року становить понад 21 тисячу гривень.

Щоб оформити виплату, потрібно подати заяву про надання статусу безробітного, довідку про середню зарплату, трудову книжку, паспорт та, за наявності, військовий квиток. Зробити це можна як у центрі зайнятості, так і онлайн через "Дію". Для подачі електронної заявки слід авторизуватися за допомогою електронного підпису, заповнити анкету, обрати центр зайнятості, вказати соціальний рахунок та завантажити копії необхідних документів.

Розгляд заяви триває не більше одного робочого дня, а послуга надається безкоштовно.

