Краще обходити їх стороною: названо найбільш ненадійні автомобілі 2025 року
Для більшості автолюбителів надійність – це ключовий фактор при купівлі машини. Однак не кожна нова модель може похизуватися здатністю долати сотні тисяч кілометрів без суттєвих технічних проблем.
Британське видання What Car? склало список найбільш ненадійних автомобілів 2025 року в популярних сегментах. Для створення цього списку фахівці опитали понад 32 тисячі автовласників, які поділилися досвідом експлуатації своїх машин та розповіли про несправності, що траплялися протягом останніх двох років.
Найненадійніші автомобілі 2025 року:
- компактний автомобіль – Renault Zoe
- сімейний автомобіль – Hyundai Ioniq Electric
- автомобіль бізнес-класу – Mercedes-Benz C-Class
- компактний кросовер – Nissan Juke (з бензиновим двигуном)
- сімейний кросовер – Volkswagen Tiguan
- преміальний автомобіль – Audi Q7
- семимісний автомобіль – Audi Q7
- електромобіль – Hyundai Ioniq Electric
- електрокросовер – Volkswagen ID.4
- спортивний автомобіль – Porsche Taycan
